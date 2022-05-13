Nisa bebeğin sağlık durumunda yeni gelişme: Nefes alma sorununu çözmek için yeni bir nefes alma deliği oluşturulacak - Son Dakika
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Nisa bebeğin sağlık durumunda yeni gelişme: Nefes alma sorununu çözmek için yeni bir nefes alma deliği oluşturulacak

13.05.2022 08:51
Nisa bebeğin sağlık durumunda yeni gelişme: Nefes alma sorununu çözmek için yeni bir nefes alma deliği oluşturulacak

Pendik'te Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın terk edilmiş halde bularak süt annelik yaptığı ve "Nisa" adını verdiği bebeğin sağlık durumuyla ilgili yeni bir haber geldi. Nefes alma sorunları kritik seviyeye gelen Nisa'ya kök hücre nakliyle Trakeostomi uygulanma sürecinin başlatıldığı bildirildi.

İstanbul Pendik'te, henüz 3 aylıkken annesi tarafından boş arazide terk edilen bebek, Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz tarafından bulundu. Talihsiz bebeğe süt annelik yapan Durmaz, ona "Nisa" adını verdi. Yaşananlar sonrası sağlık durumu gittikçe kötüye giden bebek tedaviye alınırken, günler sonra yeni bir haber geldi.

YENİ BİR NEFES ALMA FONKSİYONU KAZANDIRILMAYA ÇALIŞILIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, küçük bebeğe yaklaşık 2 hafta önce de nefes borusuna dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi olan 'Trakeostomi' uygulanması kararı verildiği ve hapiste olan anneden gerekli onayın alındığı, uygulama sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Bebeğin güncel sağlık durumunun ise hâlâ kritik durumda olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Ebru S., 5 Ocak'ta dünyaya getirdiği bebeğini 29 Mart'ta Pendik'te boş arsaya bıraktı. Ebru S.'nin bebeği bıraktıktan sonra zillere basıp olay yerinden uzaklaştığı ve hatta bebeği alıp almayacaklarını uzaktan kontrol ettiği tespit edildi. Yakalandıktan sonra bebeğe bakacak gücünün olmadığını söyleyen ve çok pişman olduğunu gözyaşları içinde anlatan anne Ebru S. tutuklandı. Anne hakkında "terk" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sokağa terk edilerek hayattan ilk darbesini alan Nisa bebek, 30 Mart'ta çocuk bakımevine alındı. Rahatsızlanan bebek 1 Nisan'da hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandı. Herkes Nisa bebeğin sağlık durumunu merak ederken, talihsiz bebeğin bakımevinde yedirilen mama sonucu solunumunun durması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, acil serviste hayata dönüş fonksiyonlarının sağlanıp yoğun bakıma alındığı belirlendi.

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Pendik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nisa bebeğin sağlık durumunda yeni gelişme: Nefes alma sorununu çözmek için yeni bir nefes alma deliği oluşturulacak - Son Dakika


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