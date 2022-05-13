İstanbul Pendik'te, henüz 3 aylıkken annesi tarafından boş arazide terk edilen bebek, Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz tarafından bulundu. Talihsiz bebeğe süt annelik yapan Durmaz, ona "Nisa" adını verdi. Yaşananlar sonrası sağlık durumu gittikçe kötüye giden bebek tedaviye alınırken, günler sonra yeni bir haber geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre, küçük bebeğe yaklaşık 2 hafta önce de nefes borusuna dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi olan 'Trakeostomi' uygulanması kararı verildiği ve hapiste olan anneden gerekli onayın alındığı, uygulama sürecinin devam ettiği öğrenildi.
Bebeğin güncel sağlık durumunun ise hâlâ kritik durumda olduğu belirtildi.
Ebru S., 5 Ocak'ta dünyaya getirdiği bebeğini 29 Mart'ta Pendik'te boş arsaya bıraktı. Ebru S.'nin bebeği bıraktıktan sonra zillere basıp olay yerinden uzaklaştığı ve hatta bebeği alıp almayacaklarını uzaktan kontrol ettiği tespit edildi. Yakalandıktan sonra bebeğe bakacak gücünün olmadığını söyleyen ve çok pişman olduğunu gözyaşları içinde anlatan anne Ebru S. tutuklandı. Anne hakkında "terk" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Sokağa terk edilerek hayattan ilk darbesini alan Nisa bebek, 30 Mart'ta çocuk bakımevine alındı. Rahatsızlanan bebek 1 Nisan'da hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandı. Herkes Nisa bebeğin sağlık durumunu merak ederken, talihsiz bebeğin bakımevinde yedirilen mama sonucu solunumunun durması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, acil serviste hayata dönüş fonksiyonlarının sağlanıp yoğun bakıma alındığı belirlendi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Nisa bebeğin sağlık durumunda yeni gelişme: Nefes alma sorununu çözmek için yeni bir nefes alma deliği oluşturulacak - Son Dakika