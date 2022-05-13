Nisa bebeğin sağlık durumunda yeni gelişme: Nefes alma sorununu çözmek için yeni bir nefes alma deliği oluşturulacak - Son Dakika

İstanbul Pendik'te, henüz 3 aylıkken annesi tarafından boş arazide terk edilen bebek, Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz tarafından bulundu. Talihsiz bebeğe süt annelik yapan Durmaz, ona "Nisa" adını verdi. Yaşananlar sonrası sağlık durumu gittikçe kötüye giden bebek tedaviye alınırken, günler sonra yeni bir haber geldi.

YENİ BİR NEFES ALMA FONKSİYONU KAZANDIRILMAYA ÇALIŞILIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, küçük bebeğe yaklaşık 2 hafta önce de nefes borusuna dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi olan 'Trakeostomi' uygulanması kararı verildiği ve hapiste olan anneden gerekli onayın alındığı, uygulama sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Bebeğin güncel sağlık durumunun ise hâlâ kritik durumda olduğu belirtildi.