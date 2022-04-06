Nisa bebeğin tutuklanan annesi: İlk çocuğuma da bakamamıştım! Ailemin bu çocuktan haberi yoktu - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'teki boş bir arazide 29 Mart'ta terk edilmiş bir bebek bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Terk edilen bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bebeğin bir kadın tarafından boş araziye bırakıldığını belirledi.

METRODA GÖRÜNTÜLENDİ

Kadının, Maltepe'den metroya binerek Pendik durağında indiği, daha sonra bir taksiye binerek boş arazinin olduğu yere geldiği ve bebeği bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Şüpheli kadının daha sonra bindiği otomobilin plakası üzerinden incelemeyi sürdüren polis, aracın sürücüsü M.D'yi (22) Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına aldı.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

M.D'nin ifadesinden yola çıkarak, bebeği bırakan kadının Ebru S. (20) olduğu bilgisine ulaşıldı.

Pendik'teki evinde gözaltına alınan ve hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali" suçlarından soruşturma başlatılan Ebru S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

KOLAY BULUNMASI İÇİN APARTMANIN ÖNÜNE BIRAKTIM

Şüpheli Ebru S, Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Ebru S'nin savcılıkta, "Çocuğumu özellikle kolay bulunması için apartman önüne bıraktım. Zillere bastım. Kasten öldürmek gibi bir amacım yoktu. Hatta bir süre etrafta gezinip çocuğu alıp almayacaklarını kontrol ettim. İki gün sonra bile olay yerine gidip baktım. Çocuğa bakacak durumum yoktu. Ailemin de bu çocuktan haberi yoktu. Eğer öğrenselerdi bana ve çocuğuma zarar verebilirlerdi." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Şüpheli, alınan ifadesinin ardından "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, savunmasının ardından şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada Ebru S'nin 2019 'da dini nikahlı eşinden dünyaya getirdiği bir çocuğunun daha bulunduğu, bu çocuğunu da kayınvalidesine bıraktıktan sonra kadın sığınma evine yerleştiğini belirledi.

Ebru S'nin sığınma evinde kaldığı sırada sosyal medyadan tanıştığı M.Ç. ile yaşadığı birliktelikten bir çocuk daha dünyaya getirdiği, M.Ç'nin bu çocuğu kabul etmediği öğrenilirken, Ebru S'nin süresi dolunca sığınma evinde tanıştığı bir kadının yanında kalmak için metroyla Pendik'e gittiği tespit edildi.

Polis ekipleri, Ebru S'nin, arkadaşına gitmeden önce çocuğunu söz konusu yere bıraktığını belirledi.

"REZİL OLACAĞIMI DÜŞÜNDÜM"

Hakimlikteki sorgusunda şüpheli anne gözyaşlarıyla "Ben daha önceden de ilk çocuğuma bakamadığım için bebeğe bakamayacağımı ve rezil olacağını düşündüğüm için böyle bir şey yaptım. Çok pişmanım. Sonrasında yanına gitmek istediğim kadının yanına giderek 1 hafta kadar orada kaldım" şeklinde konuştu.

Hakimlik tutuklama gerekçesinde şüphelinin beyanları, olay araştırma tutanağı, bebeğin bırakılmasına dair görüntüler ve tüm elde edilen deliller kapsamında şüphelinin işlediği suça karşı kuvvetli suç şüphesi oluşmasından şüpheli annenin kaynaklı tutuklandığını belirtti.