Nisa bebek için kritik 48 saat! Hastane açıklama yaptı: Beyin ölümü 48 saatte anlaşılacak - Son Dakika
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Nisa bebek için kritik 48 saat! Hastane açıklama yaptı: Beyin ölümü 48 saatte anlaşılacak

06.04.2022 09:26
Nisa bebek için kritik 48 saat! Hastane açıklama yaptı: Beyin ölümü 48 saatte anlaşılacak

Beyin ölümü gerçekleştiği duyurulan Nisa Mihriban bebeğin halen hayatta olduğu ancak durumunun kritik olduğu açıklandı. Hastaneden sabah karşı yapılan açıklamada "Beyin ölümüne dair kesin netice 24-48 saat içerisinde belli olacak" denildi

İstanbul Pendik'te annesi tarafından sokağa terk edilen, Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütanneliğini yaparak kendisine "Nisa Mihriban" adını verdiği bebeğin beyin ölümü gerçekleştiği açıklanmıştı.

24-48 SAAT İÇERİSİNDE BELLİ OLUR

Bu sabaha karşı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi başhekimliğinden yapılan açıklamaya göre ise tedavisi süren bebeğin beyin ölümünün kesinleşmediği ifade edildi. Bebeğin beyin ölümünün kesin neticesinin 24-48 saat içerisinde belli olacağı duyuruldu. Hastaneden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Nisa bebek için kritik 48 saat! Hastane açıklama yaptı: Beyin ölümü 48 saatte anlaşılacak

"Nisa Mihriban bebek 3 gün önce kaldığı çocuk yuvasından kardior pulmoner arest sonucu kurum doktor ve hemşiresi refakatinde 112 ile kalp ve solunum resüstasyonu yapılarak saat 09.20'de hastanemizi acil çocuk birimine getirilmiştir, yapılan ilk muayene sonucunda aspire ettiği anlaşılan bebeğin kalbinin ve solunumun olmaması üzerine hemen entübe edilmiş, yaklaşık 30 dakika daha yapılan resüstasyon neticesinde kalp atımları alınmaya başlanmıştır."

DURUMUNDA BİR İYİLEŞME YOK

Açıklama şu ifadelerle devam etti:

"Çocuk yoğun bakım ünitesinde yatırılarak solunum cihazına bağlanan Nisa bebeğin, genel durumu ciddi olup, sedasyon ve anti ödem tedavisi altında takip edilmektedir. Durumunda bir iyileşme gözlenmeyen bebeğin beyin fonksiyonları detaylı olarak araştırılmakta olup, beyin ölümü açısından kesin sonuç belirlenmemiştir.

Yapılacak yeni test ve tetkiklerin sonucunda nisa bebekle ilgili son durumun önümüzdeki 24-48 saat içinde netlik kazanması beklenmektedir. Nisa Bebeğimize Allah'tan şifa sevdiklerine geçmiş olsun diler, kamuoyuna saygılarımızı sunarız."

YORUMLAR (1)
  • Rotasız Gassal: Bütün ülke Nisa bebek için dualar ediyor onu doğuran Anne denen şahıs ise onu sokağa bırakıyor. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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Bakırköy, Hastane, Bebek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nisa bebek için kritik 48 saat! Hastane açıklama yaptı: Beyin ölümü 48 saatte anlaşılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nisa bebek için kritik 48 saat! Hastane açıklama yaptı: Beyin ölümü 48 saatte anlaşılacak - Son Dakika
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