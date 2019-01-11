Son Dakika Haberleri: Nisa Bebek, Paletli Ambulansla Hastaneye Yetiştirildi

Nisa Bebek, Paletli Ambulansla Hastaneye Yetiştirildi

39 dakika önce

Nisa bebek, paletli ambulansla hastaneye yetiştirildiBİNGÖL - Bingöl'de kar nedeniyle yolu kapanan köyde 2 gündür ateşi düşmeyen Nisa bebek, paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi.

Nisa bebek, paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi

BİNGÖL - Bingöl'de kar nedeniyle yolu kapanan köyde 2 gündür ateşi düşmeyen Nisa bebek, paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi.
Merkeze bağlı Gökçeli Köyü'nde ikamet eden Nursel Gürcay, 1 yaşındaki kızı Nisa'nın ateşini 2 gün boyunca düşüremeyince 112 Acil Komuta Merkezi'nden yardım istedi. Kar kalınlığının 1 metreye aştığı köye ulaşım sağlanamadığı için devreye İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri girdi. Ekipler yoğun kara rağmen paletli ambulansla köye ulaşmayı başardı. Anne Nursel Gürcay ve hasta olan kızı Nisa'yı kar nedeniyle mahsur kaldıkları köyden alarak, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne nakil etti. Hastanede tedavi altına alınan Nisa'nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:33 Kaynak: İHA

Gökçeli, Bingöl, Kar, Genel
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