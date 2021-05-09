Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ayrıldı

Survivor 2020'de ünlenen Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı aşkı kısa sürdü. Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, aylar önce başlayan ilişkilerini herkesten saklamış fakat ortaya çıkan fotoğraflar ve video çifti ele vermişti.

Instagram'dan açıklama yapan Bölükbaşı, "Barış ile olan ilişkimizi saygı, sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" diye yazdı.

ÖPÜŞME GÖRÜNTÜLERİYLE GÜNDEM OLMUŞLARDI

İkilinin, ilişkilerinin ilk döneminde öpüştüğü video gündeme damgasını vurmuştu. İki isim de bu dönem içinde birçok markayla iş birliği yapmıştı. Barış Murat Yağcı ise bu ünü daha ileri taşıyıp hem şarkı çıkarmış hem de yeni kitabını piyasaya sürmüştü.