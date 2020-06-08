Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur - Son Dakika

Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur

Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde röportaj veren Nisa, bir an olsun yanından ayrılmadığı Cemal Can'ın dokunulmazlık oyunu sonrası duygusal davranak kendi adını yazdırmasını "Biri bir şey söylediği zaman fikrini değiştiriyor. Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur" diyerek eleştirdi.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2020, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Nisa, ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takımın kaptanı Cemal Can'ın kendi isteğiyle eleme adayı olması hakkında konuşarak sitem etti.

"CEMAL CAN KENDİ DÜŞÜNCELERİNİN ARKASINDA DURMUYOR"

Survivor'da bugüne kadar Cemal Can ile çok yakın arkadaş olan Nisa, şaşırtan açıklamalar yaptı. Nisa, hastaneye kontrole gittiği zaman takım olarak Cemal Can'ın adının yazılması kararı alındığını öğrendiğini açıkladı ve takım kaptanı Cemal Can için sert eleştirilerde bulundu.

Nisa Bölükbaşı, Yasin ile Cemal Can'ın 4 aydır Evrim'in gitmesi için uğraştığını belirterek, "Cemal Can'ın önce Evrim'i göndermek isteyip şimdi gitmemesi için adını yazdırmasını doğru bulmuyorum. Niye onu kurtarmaya çalışıyorsun? Söylediklerinin arkasında dur ve fikrini değiştirme. Cemal Can kendi düşüncelerinin arkasında durmuyor ve bir kişi bir şey söylediği zaman fikrini değiştiriyor. Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur" dedi.

Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur

"YÜZÜNE GÜLELİM DEYİP ARKASINDAN KONUŞUYORLAR"

22 yaşında olduğu için takım arkadaşlarının düşüncelerine önem vermediğini söyleyen Nisa, sözlerine şöyle devam etti: "Herkes burada birbirine arkadaş gibi bakıyor ama arkasından bir şeyler çeviriyor. 4 aydır Cemal Can ve Yasin, Evrim'in gitmesi için uğraşıyor. Ama Cemal Can bana 'Evrim ile neler yaşadıysak da artık bu takımın için ve ben onu dışlayamam. 4 kişi artı 1 kişi olmaz bu takım' dedi. Ama bu takımda o ayrı olan bir kişi benim. Onlar diyorlar ki 'Takımımıza alalım, yüzüne gülelim' ama arkasından bana neler diyorlar. Yüzüne gülme ve arkasından bunları söyleme. Cemal Can ve Yasin ile o kadar takılmıyorum. Onlar sürekli birlikteler. Artık ben yokken kendi aralarında kim bilir neler konuşuyorlardır. Herkes çok konuşuyor. Ben konuşmadığım için herkes şaşırdı. Ben herkes gibi düşüncelerimizi söylüyordum. Ama küçüğüm ve Türkçem kötü diye beni dinlemezlerdi."

Dostluk bitiyor mu? Nisa'dan Cemal'a sert sözler: Karakterinin arkasında dur
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Cemal Can, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 07:48 

Son Dakika Magazin Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı 5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi         
07:42
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor         
07:32
Libya ordusu, Sirte'nin güneyindeki iki bölgeyi daha Hafter milislerinden kurtardı Libya ordusu, Sirte'nin güneyindeki iki bölgeyi daha Hafter milislerinden kurtardı         
00:07
Mevsimlik işçi, tartıştığı işvereni tarafından silahla vurularak öldürüldü Mevsimlik işçi, tartıştığı işvereni tarafından silahla vurularak öldürüldü         
23:48
Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı         
23:40
Kafasına gaz beton parçası düşen motosiklet sürücüsünü, kaskı kurtardı Kafasına gaz beton parçası düşen motosiklet sürücüsünü, kaskı kurtardı         
23:33
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi         
23:26
Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda         
23:11
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz         
23:02
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı         
22:49
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı         
22:22
Fenerbahçe, Nihat Özdemir'in sözlerine bir kez daha yanıt verdi: O kupa ilelebet müzemizde kalacak Fenerbahçe, Nihat Özdemir'in sözlerine bir kez daha yanıt verdi: O kupa ilelebet müzemizde kalacak         
22:22
Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara "Ziyaretleri erteleyin" uyarısı yaptı         
22:17
Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti         
22:02
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı         
21:34
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü         
21:18
Hatay'da rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürdü Hatay'da rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürdü         
21:06
Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü         
20:33
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti         
20:33
Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında         
20:32
Serinlemek için nehre giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kayboldu Serinlemek için nehre giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kayboldu         
20:21
İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi         
20:09
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart         
20:05
ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı         
19:51
Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı         
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi         
19:41
Toprağın altına yuva kazan köpek ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı Toprağın altına yuva kazan köpek ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı         
19:06
Hafta sonunu tatilde geçirenler, İstanbul'a dönüşte trafiğe kilitledi Hafta sonunu tatilde geçirenler, İstanbul'a dönüşte trafiğe kilitledi         
19:03
Boşanma aşamasında olduğu eşini darbeden şüpheli tutuklandı Boşanma aşamasında olduğu eşini darbeden şüpheli tutuklandı         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2020 07:54:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]