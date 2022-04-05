Nisa Mihriban bebeği boş araziye bırakan annesi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Nisa Mihriban bebeği boş araziye bırakan annesi adliyeye sevk edildi

05.04.2022 12:41
Nisa Mihriban bebeği boş araziye bırakan annesi adliyeye sevk edildi

Pendik'te boş arazide bulunan ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütanneliğini yaptığı terk edilmiş bebeğin biyolojik annesi Ebru S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Pendik'te boş arazide bulunan ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütanneliğini yaptığı terk edilmiş bebeğin biyolojik annesi Ebru S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Pendik'te 29 Mart 2022 tarihinde boş arazide bulunan 3 aylık bebeğe süt annelik yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, bebeğe 'Nisa Mihriban' adını koymuştu. Nisa Mihriban'ın sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakım servisine alındığı öğrenilirken, bebeğini terk eden biyolojik anne Ebru S. savcılığın talimatıyla "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "terk" suçlarından gözaltına alındı.

Ebru S.'nin Üsküdar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Polis eşliğinde emniyetten çıkarılan şüpheli Ebru S., basın mensuplarının 'bebeğinizi neden terk ettiniz?' sorularını cevapsız bıraktı. - İSTANBUL

Nisa Mihriban bebeği boş araziye bırakan annesi adliyeye sevk edildi
Nisa Mihriban bebeği boş araziye bırakan annesi adliyeye sevk edildi

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Pendik, Mart, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nisa Mihriban bebeği boş araziye bırakan annesi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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