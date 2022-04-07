Nisa Mihriban bebeği sokağa bırakan annenin ailesi sırra kadem bastı - Son Dakika
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Nisa Mihriban bebeği sokağa bırakan annenin ailesi sırra kadem bastı

07.04.2022 12:09

Nisa Mihriban bebeği sokağa bırakan annenin ailesi sırra kadem bastı İstanbul Pendik'te 3 aylık bebeğini sokağa terk ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ebru S.'nin Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşadığı ortaya çıktı.

Nisa Mihriban bebeği sokağa bırakan annenin ailesi sırra kadem bastı

KOCAELİ - İstanbul Pendik'te 3 aylık bebeğini sokağa terk ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ebru S.'nin Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşadığı ortaya çıktı. Ailesi ise sırra kadem bastı.

Olay, 29 Mart tarihinde İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebru S. isimli bir kadın, 3 aylık bebeğini sokağa bıraktı. Pendik'te görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş bir bebek vakasında gitti. Gördüğü bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi. Kendisinin de 14 aylık bebeği olan Büşra Durmaz, sütanneliğini yaptığı bebeğe kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi. Durmaz, bebeğe 'Nisa Mihriban' adını koydu. Sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürülen bebeğin sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, onlarca güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek bebeği bırakan annenin kimliğini tespit etti. Bunun ardından anne Ebru S., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ebru S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Ebru S.'nin Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi. Ailenin oturduğu evde perde kımıldamazken, komşularının çoğunun aileyi tanımaması ise dikkat çekti.

Ebru S., ile aynı mahallede oturan bir vatandaş, "Ben 5 yıldır bu mahallede oturuyorum. Aile hakkında çok bir bilgim yok benim. Adanalı olduklarını biliyorum sadece. Bu olayı internette haberlerde okumuştum. Ama buradaki aileyle bir bağlantısı olduğunu ilk kez sizden duydum. Sabah 08.00 akşam 17.00 saatleri arasında çalıştığım için sabah evimden çıkıyorum akşam evime giriyorum. O yüzden hiç görmedim. Nasıl insanlardır, kimlerdir bilmiyorum" dedi.

Nisa Mihriban bebeği sokağa bırakan annenin ailesi sırra kadem bastı
Nisa Mihriban bebeği sokağa bırakan annenin ailesi sırra kadem bastı
Nisa Mihriban bebeği sokağa bırakan annenin ailesi sırra kadem bastı

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KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Dilovası, Kocaeli, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nisa Mihriban bebeği sokağa bırakan annenin ailesi sırra kadem bastı - Son Dakika


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