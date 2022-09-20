NİSA MİHRİBAN BEBEĞİ TERK EDEN ANNEYE 3 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
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NİSA MİHRİBAN BEBEĞİ TERK EDEN ANNEYE 3 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

20.09.2022 15:42

PENDİK'te Nisa Mihriban ismiyle bilinen 3 aylık Ebrar Nil S.'yi terk ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Ebru S. (20) hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis istendi.

PENDİK'te Nisa Mihriban ismiyle bilinen 3 aylık Ebrar Nil S.'yi terk ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Ebru S. (20) hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis istendi.

Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ebru S. katıldı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları da hazır bulundu.

SAVCI ANNENİN 2 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Ebru S.'nin olay günü kendini idare edemeyecek durumda olan kızı Ebrar Nil'i battaniyeye sarıp puset içerisinde Pendik'te bir sokağa bırakıldığını belirtti. Savcı sanığın eyleminin sabit olduğunu belirterek Ebru S.'nin "Terk" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

"KADIN SIĞINMA EVİNDE BEBEK İLE İLGİLENMEDİLER"

Anne Ebru S. savunmasında "Bundan 1 ay önce hastaneden kızımın ameliyat olması için benden yazılı imza istediler. Hastaneye giderek yazılı imza verdim. Kızımla ilgili hastanede bana bilgi vermediler. Kızımı da göstermediler. Kadın sığınma evinde bebek ile ilgilenmediler. Bebeği oraya bırakıp bırakmamak istediğimi sormadılar. Ben böyle imkanım olduğunu bilmiyordum. Şu an ailem ile birlikte Kocaeli'nde yaşıyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

"TERK EYLEMİYLE BEBEĞİN ŞU ANKİ DURUMU ARASINDA BAĞ BULUNMAMAKTADIR"

Sanık avukatı beyanında, "Bebeğin rahatsızlığının neden kaynaklandığı konusunda rapor açıktır. Kuruma alındıktan sonra beslenme sırasında mamanın akciğerine kaçması neticesinde hastaneye kaldırılmıştır. Terk eylemiyle bebeğin şu anki durumu arasında bağ bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Ebru S.'nin 29 Mart 2022 tarihinde kimlikteki adı Ebrar Nil S. olan ve 'Nisa Mihriban' olarak bilinen 3 aylık bebeğini Pendik'te bir binanın yanındaki araziye bıraktığı anlatılıyor. İddianamede sanık Ebru S.'nin bebeği bırakmadan önce karnını doyurup uyuttuktan sonra bebeği battaniyeye sardığı ve puset içine koyduğu ifade ediliyor. İddianamede sanık Ebru S.'nin "Terk" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Asliye Ceza Mahkemesi, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NİSA MİHRİBAN BEBEĞİ TERK EDEN ANNEYE 3 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: NİSA MİHRİBAN BEBEĞİ TERK EDEN ANNEYE 3 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
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