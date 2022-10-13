Son dakika 3. sayfa: Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden annenin yargılandığı davada karar - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden annenin yargılandığı davada karar

13.10.2022 14:44

Son dakika 3. sayfa haberi... Pendik'te 3 aylık 'Nisa Mihriban' isimli bebeğini sokağa terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve yaklaşık 2 ay sonra tahliye edilen annenin yargılandığı davada karar verildi.

Pendik'te 3 aylık 'Nisa Mihriban' isimli bebeğini sokağa terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve yaklaşık 2 ay sonra tahliye edilen annenin yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme sanığı "terk" suçundan 5 ay hapse çarptırırken, Nisa bebeğin 30 Eylül'de kaldığı hastanenin yoğun bakımında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Pendik'te 29 Mart tarihinde 3 aylık bebeğini sokağa terk eden anne Ebru Sepetçioğlu'nun (20) yargılanmasına devam edildi. Anadolu 42. Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ebru Sepetçioğlu katılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu. Nisa bebeğin 30 Eylül'de kaldığı hastanenin yoğun bakımında hayatını kaybettiğini ifade eden anne Sepetçioğlu, "Bebek 30 Eylül'de vefat etti. Cenazesine katıldım" dedi.

Son sözü sorulan sanık, "Ben Ebrar'ı bıraktıktan sonra elimden geldiğince yanında olmaya çalıştım. Elimden geleni yaptım" diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Sepetçioğlu'nu "terk" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın daha önceden herhangi bir suç kaydının bulunmamasını göz önünde bulunduran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. - İSTANBUL

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Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden vicdansız anneye 5 ay hapis cezası verildi! Acı haber ise ilk kez mahkemede duyuldu Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden vicdansız anneye 5 ay hapis cezası verildi! Acı haber ise ilk kez mahkemede duyuldu İtalya'da Senatoya başkan seçilirken, Temsilciler Meclisine ise başkan seçilemedi İtalya'da Senatoya başkan seçilirken, Temsilciler Meclisine ise başkan seçilemedi NİSA MİHRİBAN BEBEĞİ TERK EDEN ANNEYE 5 AY HAPİS NİSA MİHRİBAN BEBEĞİ TERK EDEN ANNEYE 5 AY HAPİS
Kaynak: İHA

Pendik, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika 3. sayfa: Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden annenin yargılandığı davada karar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden annenin yargılandığı davada karar - Son Dakika
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