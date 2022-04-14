NİSA MİHRİBAN BEBEĞİN ANNESİNE HAZIRLANAN İDDİANAME KABUL EDİLDİ - Son Dakika
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NİSA MİHRİBAN BEBEĞİN ANNESİNE HAZIRLANAN İDDİANAME KABUL EDİLDİ

14.04.2022 14:17

PENDİK'te 29 Mart günü 'Nisa Mihriban' ismiyle bilinen 3 aylık bebek Ebrar Nil S.'yi terk eden anne Ebru S. (20) hakkında 'Terk suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

PENDİK'te 29 Mart günü 'Nisa Mihriban' ismiyle bilinen 3 aylık bebek Ebrar Nil S.'yi terk eden anne Ebru S. (20) hakkında 'Terk suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Mahkeme, Ebru S.'nin tutukluluk halinin devamına da karar verdi. Ebru S. 28 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Ebru S.'in kimlikteki adı Ebrar Nil S. olan 3 aylık bebeğini 29 Mart 2022 tarihinde saat 12.00 sıralarında karnını doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sardığı ve puset içine koyup Pendik Güllübağlar Mahallesi'ndeki bir binanın yanındaki boş arsaya bıraktığı anlatıldı.

'Nisa Mihriban Yıldırım' olarak bilinen Ebrar Nil S.'nin 1 Nisan günü yüzüne mama bulaştığı görülmesi üzerine kurum doktoru tarafından ilk müdahalenin yapılıp Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

İddianamede şüpheli anne Ebru S.'nin 'Terkö suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA DA KARAR VERİLDİ

İddianameyi değerlendiren Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi, tarafların bizzat mahkemede dinlenmeleri gerektiğine kanaat getirerek basit yargılama usulünün uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. Suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delillerin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterdiğini de dikkate alan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmasına karar veren mahkeme, iddianameyi kabul etti. Böylece hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış olan tutuklu şüpheli Ebru S. 28 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

NİSA MİHRİBAN BEBEĞİN ANNESİNE HAZIRLANAN İDDİANAME KABUL EDİLDİ
NİSA MİHRİBAN BEBEĞİN ANNESİNE HAZIRLANAN İDDİANAME KABUL EDİLDİ
NİSA MİHRİBAN BEBEĞİN ANNESİNE HAZIRLANAN İDDİANAME KABUL EDİLDİ

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: NİSA MİHRİBAN BEBEĞİN ANNESİNE HAZIRLANAN İDDİANAME KABUL EDİLDİ - Son Dakika
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