Nisa Mihriban bebeğin beyin ölümünde 'bakıcı ihmali' olduğu anlaşıldı - Son Dakika
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Nisa Mihriban bebeğin beyin ölümünde 'bakıcı ihmali' olduğu anlaşıldı

05.04.2022 15:23

Nisa Mihriban bebeğin beyin ölümünde 'bakıcı ihmali' olduğu anlaşıldı Bebeğin bakımını yapan görevli hakkında işlem başlatıldı Pendik'te annesi tarafından sokağa terk edilen, Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütanneliğini yaparak kendisine Nisa Mihriban adını verdiği bebeğin beyin...

Nisa Mihriban bebeğin beyin ölümünde 'bakıcı ihmali' olduğu anlaşıldı

Bebeğin bakımını yapan görevli hakkında işlem başlatıldı

İSTANBUL - Pendik'te annesi tarafından sokağa terk edilen, Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütanneliğini yaparak kendisine Nisa Mihriban adını verdiği bebeğin beyin ölümü gerçekleşti. Olaya ilişkin yapılan incelemede, bebeğin beyin ölümünün sebebinin boğazına kaçan kusmuk benzeri bir madde olduğu, bebeğin Çocuk Bakımevi'nde bakımını yapan D.Y.'nin ihmali olduğu iddiasıyla hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Pendik'te görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. Durmaz, Nüfus Müdürlüğündeki kayıtlı ismi Ebrar Nil olan bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi. Ayrıca bebeğe Nisa Mihriban adını verdi. Polis bebeğin biyolojik annesi 20 yaşındaki Ebru S.'yi gözaltına aldı. Ebru S. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beyin ölümü gerçekleşti

Nisa Mihriban bebek durumunun kötüleşmesi üzerine hastanede yoğun bakım servisine alındı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen bebeğin beyin ölümü gerçekleşti.

Çocuk Bakımevinde 'ihmal' iddiası

Nisa Mihriban'ın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine yapılan incelemede, bebeğin bakıldığı Çocuk Bakımevi'nde bakıcı ihmali olduğu anlaşıldı. İddiaya göre burada bebeğin bakımını yapan D.Y. adlı bir kadın hakkında ise "taksirle yaralama" suçundan işlem başlatıldı. Ölüm sebebinin boğazına kaçan kusmuk benzeri bir madde olduğu, bebeğin bakımını yapan D.Y.'nin ihmali olduğu iddiasıyla hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Nisa Mihriban bebeğin beyin ölümünde 'bakıcı ihmali' olduğu anlaşıldı
Nisa Mihriban bebeğin beyin ölümünde 'bakıcı ihmali' olduğu anlaşıldı
Nisa Mihriban bebeğin beyin ölümünde 'bakıcı ihmali' olduğu anlaşıldı

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Nisa bebeğin beyin ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Bakımevi görevlisi hakkında ihmal iddiasıyla işlem başlatıldı Nisa bebeğin beyin ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Bakımevi görevlisi hakkında ihmal iddiasıyla işlem başlatıldı Türkiye'nin gönlüne kazınan Nisa bebek, nüfus kayıtlarında Ebrar Nil Türkiye'nin gönlüne kazınan Nisa bebek, nüfus kayıtlarında Ebrar Nil Terk edilmiş bebeğe sütannelik yapan acil tıp teknikeri Büşra Durmaz, duygularını anlattı Terk edilmiş bebeğe sütannelik yapan acil tıp teknikeri Büşra Durmaz, duygularını anlattı

Pendik, Vefat, Çocuk, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nisa Mihriban bebeğin beyin ölümünde 'bakıcı ihmali' olduğu anlaşıldı - Son Dakika


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