"Nisa Mihriban" bebeğin sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama Açıklaması - Son Dakika
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"Nisa Mihriban" bebeğin sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama Açıklaması

07.04.2022 22:47
"Nisa Mihriban" bebeğin sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama Açıklaması

Pendik'te boş arazide bulunan ve acil tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin beyin ölümünün tespit edilmediği, genel durumunun ciddi olduğu, yakın takip ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Pendik'te boş arazide bulunan ve acil tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin beyin ölümünün tespit edilmediği, genel durumunun ciddi olduğu, yakın takip ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Nisa Mihriban bebeğin hastanenin çocuk yoğun bakım kliniğinde mekanik ventilatöre bağlı olarak takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Nisa bebeğin beyin fonksiyonları beyin ölümü açısından araştırıldığında apne testi ve BT anjiyo yapılmış olup, beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir." denildi.

YORUMLAR
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Bakan Koca: Nisa bebeğin beyin ölümü tespit edilmedi ancak genel durumu ciddi Bakan Koca: Nisa bebeğin beyin ölümü tespit edilmedi ancak genel durumu ciddi Nisa bebeğe süt annelik yapan sağlık çalışanı yazdı: Tek isteğim minik kızım için dua Nisa bebeğe süt annelik yapan sağlık çalışanı yazdı: Tek isteğim minik kızım için dua

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sadi Konuk, Pendik, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Nisa Mihriban' bebeğin sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama Açıklaması - Son Dakika


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