Nisa Mihriban bebeğin tedavi gördüğü hastaneden açıklama - Son Dakika
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Nisa Mihriban bebeğin tedavi gördüğü hastaneden açıklama

06.04.2022 03:13
Nisa Mihriban bebeğin tedavi gördüğü hastaneden açıklama

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamaya göre tedavisi süren Nisa Mihriban Bebeğin beyin ölümünün kesinleşmediği ifade edildi.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamaya göre tedavisi süren Nisa Mihriban Bebeğin beyin ölümünün kesinleşmediği ifade edildi. Açıklamaya göre Nisa Mihriban Bebeğin, beyin ölümünün kesin neticesinin 24-48 saat içerisinde belli olacağı duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde Pendik'te sokağa bırakılmış bir halde bulunan daha sonra tedavi altına alınan Nisa Mihriban Bebeğin tedavisi devam ediyor. Dün gün içerişinde Nisa Mihriban Bebeğin beyin ölümü gerçekleşti şeklinde haberlerin yapılmasının ardından tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada "Nisa Mihriban bebek 3 gün önce kaldığı çocuk yuvasından kardior pulmoner arest sonucu kurum doktor ve hemşiresi refakatinde 112 ile kalp ve solunum resussitasyonu yapılarak saat 09.20'de hastanemizi acil çocuk birimine getirilmiştir, yapılan ilk muayene sonucunda aspire ettiği anlaşılan bebeğin kalbinin ve solunumun olmaması üzerine hemen entübe edilmiş, yaklaşık 30 dakika daha yapılan resüstasyon neticesinde kalp atımları alınmaya başlanmıştır. Çocuk yoğun bakım ünitesinde yatırılarak solunum cihazına bağlanan Nisa bebeğin, genel durum ciddi olup, sedasyon ve anti ödem tedavisi altında takip edilmektedir. Durumunda bir iyileşme gözlenmeyen bebeğin beyin fonksiyonları detaylı olarak araştırılmakta olup, beyin ölümü açısından kesin sonuç belirlenmemiştir. Yapılacak yeni test ve tetkiklerin sonucunda nisa bebekle ilgili son durumun önümüzdeki 24-48 saat içinde netlik kazanması beklenmektedir. Nisa Bebeğimize Allah'tan şifa sevdiklerine geçmiş olsun diler, kamuoyuna saygılarımızı sunarız. İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliği" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

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Araştırma Hastanesi, Sadi Konuk, Pendik, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nisa Mihriban bebeğin tedavi gördüğü hastaneden açıklama - Son Dakika


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