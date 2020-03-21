NİSAD: Nişasta ürünlerinde fiyat artışı olmayacak - Son Dakika
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NİSAD: Nişasta ürünlerinde fiyat artışı olmayacak

6 saat önce

Nişasta Sanayicileri Derneği (NİSAD), ürünlerinde fiyat artışı olmayacağı ve tedarikte sıkıntı yaşanmayacağı sözü verdi.

NİSAD: Nişasta ürünlerinde fiyat artışı olmayacak, System.String[]

Nişasta Sanayicileri Derneği (NİSAD), ürünlerinde fiyat artışı olmayacağı ve tedarikte sıkıntı yaşanmayacağı sözü verdi.

Nişasta Sanayicilerinin tamamını tek çatı altında toplayan NİSAD, piyasada yaşanan gıda ürünleri arz sıkıntısı söylentileri ve fiyat artışı spekülasyonları sonrasında bir duyuru yayınladı.

NİSAD açıklamasında, Covid-19 salgını nedeniyle zorlu bir dönem içinde bulunulduğuna işaret edilerek, ürünlerin tedariğinde bir sıkıntı yaşanmayacağını ve fiyatta bir artış olmayacağını garanti ettikleri belirtidi.

Açıklamada, dernek üyesi şirketlerin üretim tesislerinde her türlü sağlık önlemini alarak daha fazla üretmeye ve ürünlerini kullanan paydaşların tüm ihtiyacını iç piyasadan tedarik etmeye hazır oldukları; dün olduğu gibi bugün de çiftçilerin yanında 83 milyon tüketicinin hizmetinde olduğu vurgulandı.

NİSAD'ın üyeleri: Amylum Nişasta San. ve Tic. A.Ş., Cargill Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş., GSF Gıda Sanayi Fab. Ür. San. ve Tic. A.Ş., Tat Nişasta San. ve Tic. A.Ş., Ak Nişasta San. ve Tic. A.Ş., Sunar Mısır Entg. Tesis. San. ve Tic. A.Ş., Beşan Nişasta Gıda San. ve Tic. A.Ş, ve Omnia Nişasta San. ve Tic. A.Ş..


Amylum Nişasta, Koronavirüs, Cargill, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:09 Kaynak: DHA

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