Nisan 2021 Dünya Gündemi - Son Dakika

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Arnavutluk'ta düzenlenecek genel seçim nisan ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

1 Nisan

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının katılımıyla 15'inci OPEC+ Toplantısı düzenlenecek.

Avusturya'nın doğusunda yer alan başkent Viyana dahil 3 eyalette karantina koşulları uygulanmaya başlayacak.

Arnavutluk'un NATO'ya üyeliğinin 12. yıl dönümü kutlanacak.

10 Nisan

İspanya 1. Futbol Ligi'nde Real Madrid- Barcelona maçı oynanacak.

19 Nisan

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

20 Nisan

AB Genel İşler Konseyi Toplantısı düzenlenecek.

21 Nisan

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ilan edilen ve daha önce 4 kez uzatılan "acil sağlık durumunun" süresi bitecek.

22 Nisan

ABD Başkanı Joe Biden, 40 dünya lideriyle iki gün sürecek çevrimiçi İklim Zirvesi düzenleyecek.

25 Nisan

Arnavutluk'ta genel seçim düzenlenecek.