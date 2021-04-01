Nisan 2021 Dünya Gündemi - Son Dakika

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Arnavutluk'ta düzenlenecek genel seçim nisan ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.
1 Nisan
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının katılımıyla 15'inci OPEC+ Toplantısı düzenlenecek.
Avusturya'nın doğusunda yer alan başkent Viyana dahil 3 eyalette karantina koşulları uygulanmaya başlayacak.
Arnavutluk'un NATO'ya üyeliğinin 12. yıl dönümü kutlanacak.
10 Nisan
İspanya 1. Futbol Ligi'nde Real Madrid- Barcelona maçı oynanacak.
19 Nisan
AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.
20 Nisan
AB Genel İşler Konseyi Toplantısı düzenlenecek.
21 Nisan
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ilan edilen ve daha önce 4 kez uzatılan "acil sağlık durumunun" süresi bitecek.
22 Nisan
ABD Başkanı Joe Biden, 40 dünya lideriyle iki gün sürecek çevrimiçi İklim Zirvesi düzenleyecek.
25 Nisan
Arnavutluk'ta genel seçim düzenlenecek.
Kaynak: AA
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