Netflix, bir yılda iki kez zam yaptı! Güncel fiyatlar 100 liraya merdiven dayadı - Son Dakika
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Netflix, bir yılda iki kez zam yaptı! Güncel fiyatlar 100 liraya merdiven dayadı

13.09.2022 09:09

En son Nisan 2022'de fiyatlarını güncelleyen Netflix Türkiye, bugün tekrar zam yaparak yeni üyelik ücretlerini duyurdu. Üyelik ücretlerinde geçen yıla göre yüzde 70.39 artış oldu. Böylelikle standart paketin fiyatı 57.99 TL'den 69.99 TL'ye çıktı.

Kur artışı nedeniyle ülkemizde faaliyet gösteren platformlar, hizmetlerine zam yapmaya devam ediyor. Netflix Türkiye, de 2022 yılının ikinci zammını yaparak yeni tarifeyi aboneleri ile paylaştı.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 70.39 ARTIŞ

Netflix abonelik sisteminde Temel, Standart ve Özel olmak üzere 3 farklı plan mevcut. 2021 yılında 26,99 TL olan Temel Plan, Nisan 2022 zammı ile birlikte 37,99 TL'ye yükselmişti. Özel Plan ise geçen zam döneminde 54,99 TL'den 77,99 TL'ye yükseldi. Bugün güncellenen üyelik ücretleri, geçen yıla göre yüzde 70,39 arttı.

YENİ ÜYELİK ÜCRETLERİ

Nisan 2022'de 37,99 TL olan Temel Plan, yeni zam ile birlikte 45,99 TL'ye yükseldi. 57,99 TL olan Standart Plan ise 69,99 TL olarak güncellendi. Ultra HD görüntü kalitesi sunan tek üyelik türü olan Özel Plan ise 77,99 TL'den 93,99 TL'ye artış gösterdi.

Netflix, bir yılda iki kez zam yaptı! Güncel fiyatlar 100 liraya merdiven dayadı

GÜNCEL NETFLIX TÜRKİYE ÜCRETLERİ

Temel Plan: 45,99 TL – Tek cihaz, 480p Çözünürlük

Standart Plan: 69,99 TL – İki cihaz, 1080p Çözünürlük

Özel Plan: 93,99 TL – Dört cihaz, 4K + HDR Çözünürlük

ÖNCEKİ FİYATLAR

Temel Plan: 37,99 TL – Tek cihaz, 480p Çözünürlük

Standart Plan: 57,99 TL – İki cihaz, 1080p Çözünürlük

Özel Plan: 77,99 TL – Dört cihaz, 4K + HDR Çözünürlük

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Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Netflix, bir yılda iki kez zam yaptı! Güncel fiyatlar 100 liraya merdiven dayadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Netflix, bir yılda iki kez zam yaptı! Güncel fiyatlar 100 liraya merdiven dayadı - Son Dakika
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