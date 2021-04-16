Nişan atıldı ama yüzüğü evinde saklıyor

'ARKADAŞ OLARAK DAHA İYİYİZ'

Gösteri dünyasının her an evlenmesi beklenen ünlü çifti Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez yollarını ayırdıklarını duyurdu. Çiftin ortak olarak yaptığı açıklamada "arkadaş olarak daha iyi geçindikleri" vurgulanarak, sevgili olarak yollarını ayırdıkları belirtildi. Lopez ve Rodriguez'in ortak açılmasında "İş yaşamında birbirimizi desteklemeye devam edeceğiz" denildi.

1.8 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, iki yıl önce nişanlandıklarını sosyal medyadan duyurmuşlardı. Çift, toplamda dört yıldır birlikteydi. Bu arada Rodriguez'in Lopez'in evlilik teklif ederken Lopez'e verdiği iri taşlı nişan yüzüğünü de geri vermeyeceği ileri sürüldü. Bu iddialara göre Jennifer Lopez, 1.8 milyon dolar değerindeki 15 karatlık elmas nişan yüzüğünü evinde güvenli bir yerde saklayacak. Hatta şu anda Dominik Cumhuriyeti'nde film çekiminde bulunan JLo'nun elmas yüzüğünü ABD'deki evinde koruma altına aldığı da belirtildi.

ÖNCE AYRILIĞI YALANLADILAR

JLo ve Rodriguez'in ayrılığına dair iddialar ilk olarak bu yılın ilk ayında ortaya atılmıştı. Fakat çift, Jennifer Lopez'in önemli rollerini Josh Duhamel ile paylaştığı filmin çekimleri için bulunduğu Dominik Cumhuriyeti'nde birlikte görüntülenmişti. Kaldıkları villanın önünde öpüşürken görüntülenen çift, böylece ayrılık söylentilerini de yalanlamıştı. Fakat aradan iki ay geçtikten sonra bu kez kendileri ayrıldıklarını ve dost kalmaya karar verdiklerini açıkladı. Lopez'in, yollarını ayırdığı nişanlısı Alex Rodriguez tarafından kendisine verilen nişan yüzüğünü evinde saklayacağı iddiaları onun daha önceki nişan ve evliliklerinde taktığı ve gündemden düşmeyen yüzüklerin bir kez daha konu edilmesine yol açtı.

DİZ ÇÖKÜP EVLENME TEKLİF ETTİ

Ünlü çift, iki yıl önce Bahamalar tatilinde bulundukları sırada nişanlanmıştı. Tam güneş batarken, kumsalda sevgilisinin önünde diz çöken Alex Rodriguez, eline bu değerli yüzüğün bulunduğu kutuyu da alarak evlenme teklif etmişti.

ÖPEREK 'EVET' DEDİ

Lopez de onun bu teklifine "evet" dedikten sonra onu öpmüştü. Çift, mutlu haberi sosyal medya sayfalarından duyurmuştu. Hatta pandemi başlamadan önce evlilik planları yaptıkları da ortaya çıkmıştı. Fakat pandemi yüzünden iki kez bu planı erteleyen çift, şimdi de yollarını ayırma kararı aldı.

O YÜZÜK 1.2 MİLYON DEĞERİNDEYDİ

Jennifer Lopez bir dönem Ben Affleck ile nişanlıydı. Affleck, Lopez'e 1.2 milyon dolar değerinde bir yüzük ile evlenme teklif etmişti. Lopez ve Affleck, birlikte rol aldıkları ve eleştirmenler tarafından yerden yere vurulan Gigli filmi de çektikten sonra yollarını ayırmıştı.

DİLLERE DESTAN AŞK BİTTİ Evlilik kararı alan ancak pandemi yüzünden düğünlerini erteleyen çift üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyordu. Hatta yılın ilk ayında ayrıldıkları iddiaları kulislerde dolaşmaya başlamıştı. Rodriguez'in Southern Charm adlı TV programıyla tanınan Madison LeCroy ile Lopez'i aldattığı iddiaları ortaya atıldı ancak daha sonra yalanlandı. Geçtiğmiz aylarda Rodriguez, eski eşinin babası tarafından "seri dolandırıcılıkla" suçlandı.

AYRILIK İŞARETLERİ UZUN ZAMANDIR GÖRÜNÜR HALE GELMİŞTİ

US Weekly'ye göre Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'in ayrılacağına dair işaretler uzun zamandır kendini gösteriyordu. Çiftin; birbirleriyle en son 1 Mart'ta görüştüklerini ileri sürdü dergi. JLo ile Rodriguez son olarak geçtiğimiz şubat ayında gittikleri Dominik Cumhuriyeti'nde birlikte görüldü, ondan sonra da sosyal medya dahil onları birlikte gören olmadı.

BİRBİRLERİNİN ÇOCUKLARINA ANNE- BABA OLDULAR Çift, Lopez'in Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri ile Rodriguez'in eski eşinden olan kızlarıyla birlikte yaşıyordu. Bu ayrılık haberiyle ilgili olarak Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. Bu ayrılığın temelinde çiftin uzun süredir yaşadığı bazı sorunlar olduğu ancak Madison LeCroy ile Alex Rodriguez'e ilişkin ortaya atılan iddiaların da son noktayı koyduğu ileri sürüldü.

PANDEMİ YÜZÜNDEN DÜĞÜNÜ İPTAL EDİLDİ Geçen ay 2020 için planlanan düğünlerini de pandemi yüzünden iptal eden çiftin yuvasının üzerinde kara bulutlar dolaştığı ileri sürülmüştü. Southern Charm adlı reality şovda yer alan katılımcılardan biri olan Madison LeCroy, programın ekrana gelen bölümünde, adı belirtilmeyen, evli bir beyzbol oyuncusuyla birlikte olmakla suçlandı. Bu iddialar da akıllara hemen Alex Rodriguez'i getirdi.

ŞAŞIRTAN EVLİLİK AÇIKLAMASI Lopez, online olarak konuk olduğu bir sohbet programında evlilik ile ilgili olarak şaşırtan sözler söylemişti. Önceki yıl haziran ayında evlenme planları yapan, hatta düğün mekanı bile bakan ama koronavirüs pandemisi nedeniyle töreni erteleyen Lopez ile Rodriguez bu konuda beklenmedik bir karar verdi. O andan sonra da Jennifer Lopez, evlilik konusunda hep ağzı sıkı davrandı. Fakat katıldığı bir radyo programında konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

'NİKAHSIZ YAŞAYABİLİRİZ' Andy Cohen'in sunduğu programa konuk olan 51 yaşındaki Jennifer Rodriguez, nişanlısı 45 yaşındaki Alex Rodriguez ile birlikte nikahsız yaşamayı tasarladıklarını belirtti. Bu açıklamaları da akıllara 1983'ten bu yana birlikte olan ama hiç evlenmeyen Goldie Hawn ile Kurt Russell'ı örnek gösterdi. Lopez, Cohen'in evlilik ile ilgili sorusunu yanıtlarken "Evet, doğal olarak bu konuyu da konuşuyoruz. Bizim yaşımızda, yani demek istiyorum ki ikimiz de daha önce evlendik. Evlenmeli miyiz, evlenmemeli miyiz? Bunun bizim için anlamı ne?"

JLO ÜÇ KEZ EVLENİP BOŞANDI Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte geçtiğimiz haziran ayında evlenmeyi planladıklarını ancak salgın yüzünden planlarını iptal ettiklerini belirterek "Bu gerçekten üzücü" diye konuştu.Jennifer Lopez, ilk evliliğini 1997 ile 1998 arasında Ojani Noa ile yaptı. Ardından 2001 ile 2003 arasında Cris Judd ile hayatını birleştirdi. Son evliliğini de 2004 ile 2014 arasında Marc Anthony ile evlendi. İkiz çocukları olan çiftin evliliği uzun süreli olmadı. Lopez'in nişanlısı Alex Rodriguez aralarında Madonna ve Cameron Diaz'ın da bulunduğu ünlü kadınlarla yaşadığı ilişkiler ile gündeme geldi. Cynthia Scurtis ile 2002'de yaptığı evlilik 2008'de sona erdi. Rodriguez'in bu evlilikten iki kızı bulunuyor.

ALDATTI MI? Rodriguez, geçen ay Madison LeCroy ile kaçamak yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Bu iddialara karşılık olarak People dergisine konuşan Alex Rodriguez'e yakın bir kaynak "O Madison LeCroy ile hiç karşılaşmadı" diye konuştu. Öte yandan Madison LeCroy, Page Six ile yaptığı bir röportajda Rodriguez ile telefonda konuştuğunu bunun dışında aralarında başka hiçbir iletişim olmadığını savundu. LeCroy "Sadece bir tanışıklık" diye konuştu.

RODRIGUEZ SUSKUN KALDI Bu arada ikilinin bir sosyal medya uygulaması üzerinden görüştüğü, birbirleriyle görüşmeseler de mesajlaştığı iddiaları da ortaya atıldı. Madison LeCroy, söz konusu iddiaların ortaya atıldığı programın çekimlerinin bir yıl önce yapıldığını ve yeni yayınlandığını da ekledi. LeCroy "Alex, nişanlısını hiç aldatmadı" dedi. Konu hakkında Rodriguez ve Lopez cephesinden hiçbir açıklama gelmedi.

DAHA ÖNCE DE ALDATMA İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI Alex Rodriguez'in aldatıldığı iddiaları 2019 yılında da gündeme gelmişti. Kendisi de eski bir beyzbol oyuncusu olan Jose Canseco, çiftin nişanlandığını duyurduğu sosyal medya paylaşımından sadece iki gün sonra kendi sosyal medya hesabından "Alex, Jennifer'ın arkasından oyun çeviriyor, onu aldatıyor" açıklamasını yaptı.

O ZAMAN DA SESSİZ KALMIŞLARDI Üstelik Alex Rodriguez'in, Jennifer Lopez'i kendisinin eski karısı Jessica Sekely ile aldattığını belirten Canseco mesajların yazıldığı sırada Jennifer Lopez'in World of Dance adlı televizyon programını izlediğini yazdı. Hatta Conseco, bu iddiayı kanıtlamak için Rodriguez'i boks maçına da çağırdı. O dönem de Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez bu konu hakkında yorum yapmadı.

ESKİ KAYINPEDERİNDEN ŞOK İDDİA Ocak ayında ise Rodriguez ile ilgili bir başka haber basına yansıdı. Hatta çıktığı tatil dönüşü Lopez'in canının sıkılacağı ileri sürüldü. Bunun nedeni ise Alex Rodriguez ile eski eşi Cynthia Scurtis'in ağabeyi Constantine Scurtis'in emekli spor yıldızının aleyhine açtığı dava. 50 milyon dolarlık bu davanın resmi dokümanlarında 45 yaşındaki Alex Rodriguez, "seri dolandırıcı" olarak nitelendiriliyor. Bu durumun nedeni ise Rodriguez ile o dönemde evli olduğu Cynthia Scurtis'in ağabeyi Constantine'in birlikte kurdukları emlak işi.Constantine Scurtis ile Alex Rodriguez, 2002 ile 2008 arasında evliydi. İşte bu süreçte Rodriguez, Scurtis'in ağabeyi ile ortak bir emlak işi kurmuştu. Fakat sonra çift boşandı, aradan geçen yıllar içinde de eski damat ile kayınbiraderin arası da bozuldu.

AĞIR SUÇLAMALAR Constantine Scurtis'in iddiasına göre Alex Rodriguez, kız kardeşi Cynthia'dan boşandıktan sonra çeşitli hileler yaparak kendisini birlikte kurdukları emlak işinin ortaklığından çıkardı. Constantine Scurtis de bunun üzerine Alex Rodriguez'e dava açtı. Dava belgelerine göre Scurtis, eski ortağı ve kız kardeşinin eski kocası Alex Rodriguez'i sahte vergi belgeleri düzenlemek, sigorta ve eyaletler arası banka dolandırıcılığı yapmakla suçluyor. Yine mahkeme belgelerine göre Scurtis'in avukatı da Alex Rodriguez'i "Seri dolandırıcı ve yalancı" diye nitelendiriyor.