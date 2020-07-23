Nişan atma kanlı bitince polis sokakta güvenlik önlemi aldı - Son Dakika

Nişan atma kanlı bitince polis sokakta güvenlik önlemi aldı

Adana'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın nişan atma meselesi yüzünden iki komşu arasında çıktığı ortaya çıkınca, polis sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

Nişan atma kanlı bitince polis sokakta güvenlik önlemi aldı, System.String[]

Adana'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın nişan atma meselesi yüzünden iki komşu arasında çıktığı ortaya çıkınca, polis sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

Edinilen bilgiye göre, olay gece merkez Seyhan ilçesi, Gülbahçesi Mahallesi 13077 Sokak içerisinde oturan birbirlerine komşu Hüseyin Tunç (28) ile Büşra G. bir süre önce nişanlandı. Ancak çift anlaşamayınca bir hafta önce ayrıldı. Bunun üzerine Büşra G.'nin babası Halil G. ve Hüseyin Tunç arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşünce şahıslar birbirlerini vururken, olayla alakası olmayan 1 kişi de yaralandı. Hüseyin Tunç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Halil G.'nin ise Adana Şehir Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Halil Tunç'un ölümünün ardından yakınlarının, Halil G.'nin evine zarar vermeye gideceği yönünde ihbar alındı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Mahallede uzun namlulu silahlarla polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Güvenlik önlemleri gündüz de devam etti. Polis sokağa kimseyi almadı. - ADANA

Gülbahçesi Mahallesi, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 11:19 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nişan atma kanlı bitince polis sokakta güvenlik önlemi aldı - Son Dakika
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