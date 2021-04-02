Nisan ayı boyunca taksicilerden komisyon almayacak

Nisan sonuna kadar gerçekleşecek tüm yolculuklardaki sürücü hizmet yönlendirme komisyonunu kaldıran BiTaksi sektöre toplamda 5 milyon TL'lik daha destek vermeyi hedefliyor. Ayrıca uygulama ile yapılacak 30 TL'ye kadarki ilk yolculuklardan da 1 TL alınacak.

BiTaksi, Nisan ayında hayata geçireceği yeni projeler ile sektöre ve topluma destek olmaya devam ediyor. Verilen bilgiye göre BiTaksi, sisteminde kayıtlı olan sürücülerden aldığı hizmet komisyonunu Nisan ayı sonuna kadar kaldırdı. Aynı zamanda kalabalığa girmek istemeyen ve ilk yolculuğunu yapacak kullanıcılar da kredi kartlı ödeme yöntemi seçtiğinde 30TL'ye kadar olan ücretlendirmeler için yalnızca 1 TL ödeyecek.

Pandemi sürecinde, topluma ve sektöre destek için pek çok proje hayata geçirdiklerinin altını çizen BiTaksi CEO'su Kaan Sancaklı, "Geçtiğimiz yıl pandemi başladığında kaldırdığımız hizmet yönlendirme komisyonu ile mart ayı sonuna kadar ekosistemimize ilk desteği sağladık. Akabinde büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık çalışanlarının ev-hastane arasındaki yol masraflarının karşılanması için bir projeye imza attık" dedi.

Sürücülerin ve yolcuların sağlığını en önde tutarak Türkiye'nin ilk güvenli ve izole yolculuk alternatifi 'Kabinli Taksi' yi hayata geçirdiklerinin altını çizen Sancaklı, günümüzde artık kolay ve temassız ödeme yapabilmenin önem arz ettiğini belirtti. Bu doğrultuda Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda bulunan NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisi kullanılarak İstanbulkart'ı da BiTaksi'ye ödeme yöntemi olarak eklediklerini açıkladı.

Sancaklı, Nisan sonuna kadar gerçekleşecek tüm yolculuklardaki sürücü hizmet yönlendirme komisyonunun kaldırılmasına ilişkin olarak ise uzun ve zorlu pandemi sürecinde ikinci kez atılan bu adımın, sektörü canlandırmak ve ekosisteme 5 milyon TL daha destek sağlamak adına olduğunu vurguladı.

Sancaklı son olarak, "Hedefimiz, aynı zamanda kalabalığa girmek istemeyen ve ilk yolculuğunu yapacak olan yolcularımız da 30TL'ye kadar olan ücretlendirmeleri için yalnızca 1 TL ödeyecek ve mevcut kullanıcılarımıza da sürpriz kampanyalarımız olacak" dedi. - İSTANBUL