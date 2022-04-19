Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı IV. Birleşiminde yeni bazı tekliflerin gündeme alınması oylanarak kabul edildi. Daha sonra yapılan görüşmeler neticesinde gündemdeki maddeler tek tek görüşülerek kabul edildi.

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Son Dakika › Güncel › Nisan Ayı Meclis Toplantıları tamamlandı - Son Dakika

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