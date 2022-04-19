Nisan Ayı Meclis Toplantıları tamamlandı - Son Dakika
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Nisan Ayı Meclis Toplantıları tamamlandı

19.04.2022 15:13
Nisan Ayı Meclis Toplantıları tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantıları yapılan IV. Birleşim ile sona erdi.

Nisan Ayı Meclis Toplantısı IV. Birleşimi, Meclis Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında, 19 Nisan 2022 Salı günü saat 14.00'de Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı IV. Birleşiminde yeni bazı tekliflerin gündeme alınması oylanarak kabul edildi. Daha sonra yapılan görüşmeler neticesinde gündemdeki maddeler tek tek görüşülerek kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısının ise 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 14.00'de yapılmasına karar verildi.

Kaynak: Bültenler
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