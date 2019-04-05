Nisan Ayı'nda Karla Mücadele Çalışması
31 dakika önce
Nisan Ayı'nda karla mücadele çalışması Kar kalınlığının iş makinesinin yüksekliğini geçtiği İran sınırında hummalı çalışmaVAN - Van'ın Başkale Belediyesi ekipleri, nisan ayına rağmen karla mücadele çalışmalarını kırsal mahallelerde sürdürüyor.
Nisan Ayı'nda karla mücadele çalışması Kar
kalınlığının iş makinesinin yüksekliğini geçtiği İran
sınırında hummalı çalışma
VAN - Van
'ın Başkale
Belediyesi ekipleri, nisan ayına rağmen karla mücadele çalışmalarını kırsal mahallelerde sürdürüyor.
Kış mevsiminin çetin geçtiği Başkale'de, kar kütlelerinin engebeli arazide oluşturduğu çığ ulaşımda aksamalara neden oldu. Karla mücadele ekipleri, nisan ayında düşen çığlar nedeniyle ilçeye bağlı İran sınırındaki Nenehatun, Oğulveren ve Sualtı mahallerinde karla mücadele çalışmalarını geceli gündüzlü sürdürüyor. Kar kalınlığının iş makinesinin yüksekliğini geçtiği İran sınırındaki çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:51 Kaynak: İHA
Habertürk Editörü Otobüste Uyurken Cinsel Tacize Uğradı
"Fener Ol" Kampanyası 5 Milyon TL'yi Geçti
Yüksekova'ya Nisan Ayında Kar Sürprizi
Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık