Son Dakika Haberleri: Nisan Ayı'nda Karla Mücadele Çalışması

Nisan Ayı'nda Karla Mücadele Çalışması

31 dakika önce

Nisan Ayı'nda karla mücadele çalışması Kar kalınlığının iş makinesinin yüksekliğini geçtiği İran sınırında hummalı çalışmaVAN - Van'ın Başkale Belediyesi ekipleri, nisan ayına rağmen karla mücadele çalışmalarını kırsal mahallelerde sürdürüyor.

Nisan Ayı'nda Karla Mücadele Çalışması, System.String[]
Nisan Ayı'nda karla mücadele çalışması
Kar kalınlığının iş makinesinin yüksekliğini geçtiği İran sınırında hummalı çalışma

VAN - Van'ın Başkale Belediyesi ekipleri, nisan ayına rağmen karla mücadele çalışmalarını kırsal mahallelerde sürdürüyor.
Kış mevsiminin çetin geçtiği Başkale'de, kar kütlelerinin engebeli arazide oluşturduğu çığ ulaşımda aksamalara neden oldu. Karla mücadele ekipleri, nisan ayında düşen çığlar nedeniyle ilçeye bağlı İran sınırındaki Nenehatun, Oğulveren ve Sualtı mahallerinde karla mücadele çalışmalarını geceli gündüzlü sürdürüyor. Kar kalınlığının iş makinesinin yüksekliğini geçtiği İran sınırındaki çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:51 Kaynak: İHA

İran, Kar, Yerel
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