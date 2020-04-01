Nisan ayına karla uyandılar - Son Dakika

Nisan ayına karla uyandılar
6 saat önce
Karlıova ilçesinde etkili yoğun kar yağışı Vatandaşlardan Hatip Oral ile röportaj Nisan ayına karla uyandılarBİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gece saatlerinde devam eden yoğun kar yağışı gündüz saatlerinde de devam etti.
Karlıova ilçesinde etkili yoğun kar yağışı
Vatandaşlardan Hatip Oral ile röportaj Nisan ayına karla uyandılar
BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gece saatlerinde devam eden yoğun kar yağışı gündüz saatlerinde de devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:42 Kaynak: AA
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