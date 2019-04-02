Nisan Ayına Rağmen Donan Barajın Buzları Çözülemedi
1 saat önce
Nisan ayına rağmen donan barajın buzları çözülemediHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış aylarında dolan Dilimli Barajı, nisan ayına rağmen hala buzları çözülmedi.
Nisan ayına rağmen donan barajın buzları çözülemedi
HAKKARİ - Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde kış aylarında dolan Dilimli Barajı, nisan ayına rağmen hala buzları çözülmedi. Esendere
yolu üzerinde bulunan Dilimli Barajı, kış aylarında etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk havalar nedeniyle tamamen donmuştu. Nisan ayına rağmen kentte etkili olan olumsuz hava nedeniyle buzları çözülemeyen Dilimli Barajı, vatandaşların da yoğun ilgisini görüyor. Barajın donmuş manzarasına karşı hatıra fotoğrafı çeken Bilal Tinar, "Bugün hemen hemen 4 mevsimi bir arada yaşıyoruz. Bugün Esendere tarafına giderken yolumuzun üzerinde Dilimli Barajı'na uğramayı da ihmal etmedik. Nisan ayına rağmen barajımız daha da çözülmemiş. Bizde fırsat bularak, donmuş baraja karşı fotoğraf çektik. Doyumsuz bir manzarası var" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:54 Kaynak: İHA
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