NİSAN AYINDA 10 METRE KAR İLE ZORLU MÜCADELE - Son Dakika
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NİSAN AYINDA 10 METRE KAR İLE ZORLU MÜCADELE

02.04.2022 09:17

MUŞ'ta, İl Özel İdaresi ekipleri nisan ayına girilmesine rağmen kalınlığı 10 metreyi bulan kar ile zorlu mücadelesini sürdürüyor.

MUŞ'ta, İl Özel İdaresi ekipleri nisan ayına girilmesine rağmen kalınlığı 10 metreyi bulan kar ile zorlu mücadelesini sürdürüyor. Kardan tünellerin oluştuğu yollarda güçlükle ilerleyen ekipler, 100 metrelik mesafeyi 1 günde ancak açabiliyor.

Türkiye'nin en çok kar yağışı alan illerinden biri olan Muş'ta, nisan ayına girilmesine rağmen karla mücadele mesaisi devam ediyor. 'Kar Kaplanları' olarak adlandırılan İl Özel İdaresi/nin karla mücadele ekipleri, ilkbahar mevsiminde karakışın etkisini sürdürdüğü köylere ulaşmaya çalışıyor.

31 yerleşim birimine ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolu'nda günlerdir temizleme çalışması yürüten ekipler, yoğun çaba sarf ediyor. Yağış, tipi ve fırtına nedeniyle yer yer kalınlığı 10 metreyi bulan kar ile nisan ayında zorlu mücadelesini sürdüren ekipler, ilerlemekte güçlük yaşıyor. Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı yolda ekiplerin yaptığı temizlik çalışması sonrasında ise, adeta kardan tüneller oluşuyor. Çığ oluşma riski korkusu altında bütün zorluklara göğüs gererek adım adım ilerleyen ekipler, 10 metreyi bulan karda 100 metrelik mesafeyi 1 günde ancak temizleyebiliyor.

Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu yollardaki zorlu çalışmadan bahseden İş Makinesi Operatörü Osman Korkmaz, 'İl Özel İdaresi ekipleri olarak karla mücadele mesaimiz, bahar mevsimi olan nisan ayında da devam ediyor. 8 ile 10 metreyi bulan kar kütleleri ile zorlu mücadele ediyoruz. 10 metreyi bulan karda 100 metrelik yolu, bir günde ancak ulaşıma açabiliyoruz' diye konuştu.

Çığ oluşma riski korkusu altında karla mücadele mesaisi yürüttüklerini anlatan İş Makinesi Operatörü Harun Akçil ise kar havuzunda adım adım ilerleyebildiklerini söyledi.

NİSAN AYINDA 10 METRE KAR İLE ZORLU MÜCADELE
NİSAN AYINDA 10 METRE KAR İLE ZORLU MÜCADELE
NİSAN AYINDA 10 METRE KAR İLE ZORLU MÜCADELE
NİSAN AYINDA 10 METRE KAR İLE ZORLU MÜCADELE
NİSAN AYINDA 10 METRE KAR İLE ZORLU MÜCADELE
NİSAN AYINDA 10 METRE KAR İLE ZORLU MÜCADELE
NİSAN AYINDA 10 METRE KAR İLE ZORLU MÜCADELE
NİSAN AYINDA 10 METRE KAR İLE ZORLU MÜCADELE
NİSAN AYINDA 10 METRE KAR İLE ZORLU MÜCADELE
NİSAN AYINDA 10 METRE KAR İLE ZORLU MÜCADELE
NİSAN AYINDA 10 METRE KAR İLE ZORLU MÜCADELE
NİSAN AYINDA 10 METRE KAR İLE ZORLU MÜCADELE
NİSAN AYINDA 10 METRE KAR İLE ZORLU MÜCADELE
NİSAN AYINDA 10 METRE KAR İLE ZORLU MÜCADELE
NİSAN AYINDA 10 METRE KAR İLE ZORLU MÜCADELE

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Nisan ayında kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu Muş'ta karla mücadele Nisan ayında kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu Muş'ta karla mücadele Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu Bahçesaray yolunda zorlu mücadele Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu Bahçesaray yolunda zorlu mücadele

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NİSAN AYINDA 10 METRE KAR İLE ZORLU MÜCADELE - Son Dakika


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