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Nisan ayında 102 bin 461 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı - Son Dakika

Nisan ayında 102 bin 461 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

31.05.2021 10:19
Nisan ayında 102 bin 461 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, System.String[]

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 21,4 azaldı.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 21,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Nisan ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, nisan ayında 102 bin 461 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,4'ünü otomobil, yüzde 21,9'unu motosiklet, yüzde 13,6'sını kamyonet, yüzde 6,0'ını traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 21,4 AZALDI

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 28,9, motosiklette yüzde 11,6, otobüste yüzde 7,6 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 76,7, otomobilde yüzde 30,3, kamyonette yüzde 23,0, traktörde yüzde 16,8 ve kamyonda yüzde 16,7 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 155,1 ARTTI

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonette yüzde 213,0, otomobilde yüzde 183,5, kamyonda yüzde 172,6, minibüste yüzde 141,0, traktörde yüzde 107,5, motosiklette yüzde 97,4, otobüste yüzde 95,3 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 12,9 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI NİSAN AYI SONU İTİBARIYLA 24 MİLYON 553 BİN 312 OLDU

Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,4'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

NİSAN AYINDA 610 BİN 94 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Nisan ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 66,4'ünü otomobil, yüzde 17,2'sini kamyonet, yüzde 7,0'ını motosiklet, yüzde 3,7'sini traktör, yüzde 2,8'ini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

NİSAN AYINDA 55 BİN 733 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,6'sı Renault, yüzde 11,6'sı Volkswagen, yüzde 10,7'si Fiat, yüzde 8,7'si Toyota, yüzde 5,8'i Opel, yüzde 5,6'sı Skoda, yüzde 5,2'si Peugeot, yüzde 4,7'si Dacia, yüzde 4,5'i Citroen, yüzde 4,3'ü Honda, yüzde 4,2'si Hyundai, yüzde 3,2'si Mercedes-Benz, yüzde 3,2'si Ford, yüzde 2,8'i Kia, yüzde 2,1'i Audi, yüzde 1,9'u BMW, yüzde 1,9'u Nissan, yüzde 1,7'si Seat, yüzde 1,3'ü Volvo, yüzde 0,6'sı Land Rover ve yüzde 3,2'si diğer markalardan oluştu.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE 426 BİN 96 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 63,9 artarak 426 bin 96 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 6,6 azalarak 15 bin 67 adet oldu. Böylece Ocak-Nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 411 bin 29 adet artış gerçekleşti.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 58,5'İ BENZİN YAKITLIDIR

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 252 bin 969 adet otomobilin yüzde 58,5'i benzin, yüzde 28,3'ü dizel, yüzde 7,9'u elektrikli veya hibrit olup yüzde 5,3'ü LPG yakıtlıdır. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 349 bin 17 adet otomobilin ise yüzde 38,1'i dizel, yüzde 36,3'ü LPG, yüzde 24,9'u benzin yakıtlı olup, yüzde 0,4'ü elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3'tür.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE EN FAZLA 1401-1500 SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 252 bin 969 adet otomobilin yüzde 31,1'i 1401-1500, yüzde 26,4'ü 1300 ve altı, yüzde 18,7'si 1301-1400, yüzde 16,6'sı 1501-1600, yüzde 6,2'si 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 101 BİN 874'Ü BEYAZ RENKLİDİR

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 252 bin 969 adet otomobilin yüzde 40,3'ü beyaz, yüzde 28,3'ü gri, yüzde 10,4'ü mavi, yüzde 7,6'sı kırmızı, yüzde 6,6'sı siyah, yüzde 2,2'si turuncu, yüzde 1,4'ü kahverengi, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,3'ü yeşil renkli iken yüzde 2,2'si diğer renklerdedir.

-İHA-

Nisan ayında 102 bin 461 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Kamyonet, Otomobil, Nisan, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Nisan ayında 102 bin 461 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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