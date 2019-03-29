Nisan ayında 9 tahvil ihalesi var

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan-haziran döneminde 33,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 32,6 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan-haziran döneminde 33,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 32,6 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

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Ziraat Türkiye Kupasında Yarı Final Programı Belli Oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Seçim Sonrası Atılacak Ekonomik Adımları Açıkladı

31 Mart Seçimi İptal Edilirse, Yeni Seçim 2 Haziran'da Yapılacak

Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı