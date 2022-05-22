Nisan Ayında Çin'in Güneş Enerjisi Üretimi Arttı - Son Dakika
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Nisan Ayında Çin'in Güneş Enerjisi Üretimi Arttı

22.05.2022 11:58
Nisan Ayında Çin'in Güneş Enerjisi Üretimi Arttı

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Temiz enerji üretimine hız veren Çin'de resmi veriler ülkenin güneş enerjisi üretiminin Nisan ayında arttığını gösteriyor.

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Temiz enerji üretimine hız veren Çin'de resmi veriler ülkenin güneş enerjisi üretiminin Nisan ayında arttığını gösteriyor. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, güneş enerjisi üretimi geçen ay 2021 yılı aynı dönemine kıyasla yüzde 24,9 oranında yükseldi, artış oranı bir önceki aydaki artışa göre 8,1 puan daha hızlı oldu. Çin, Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla hidroelektrik, nükleer enerji ve rüzgar enerjisi üretiminde de sırasıyla yüzde 17,4, yüzde 0,9 ve yüzde 14,5 oranlarında artış kaydetti.

Verilere göre, termik enerji üretimiyse geçen ay bir yıl öncesine göre yüzde 11,8 oranında düştü. Çin'in elektrik üretimi Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 düşerek 608,6 milyar kilovat-saate geriledi. Yılın ilk dört ayında ise elektrik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artarak 2,6 trilyon kilovat-saat oldu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Enerji, Mayıs, Nisan, Güncel, Son Dakika

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