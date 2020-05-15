Nisan ayında ekonomi gündeminde öne çıkanlar

Medya Takip Merkezi (MTM), Nisan ayında öne çıkan Ekonomi , Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>başlıklarını belirledi. Rapora göre, dünya genelinde yaşanan salgının etkisi ile dolar kuru ve altında gerçekleşen yükseliş, ekonomi gündeminde yer aldı. FED'in gerçekleştirdiği toplantı sonrası gittiği faiz indirimi de, en çok konuşulan ekonomik konuların başında geldi.

Medya Takip Merkezi, Nisan ayında ekonomi gündemini oluşturan başlıkları açıkladı. Rapora göre, ay boyunca koronavirüs salgınının etkisiyle yukarı doğru ivme gösteren dolar kuru en çok konuşulurken, güvenli liman arayanların en büyük yatırım araçlarından biri olan altındaki yükselişler de medya gündeminde yerini aldı.

142 BİN HABERE KONU OLDU

Dünya ekonomisini etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle piyasalarda belirsizlik devam etti. Nisan ayına 6,70 seviyesinde başlayan dolar kuru, ay boyunca yukarı yönlü bir ivme kaydetti.Dolar kuru ay boyunca 142 bin 159 habere konu oldu. Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayısının artmaya devam etmesi ve konuya ilişkin belirsizlikler, altın fiyatlarının da yukarı yönlü ivme kazanmasına sebep oldu.

Gram altın, koronavirüs gelişmeleri sonrası ülkelerin atmış oldukları ekonomik adımlar ve Suudi Arabistan, Rusya, ABD ve OPEC petrol kararlarına göre ay boyunca ufak düşüşler yaşasa da yukarı yönlü bir ivme seyretti. Yatırımcıların, güvenli liman olarak tercih ettiği altın, Nisan ayında altın 46 bin 69 haberde konuşuldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da salgın sürecinde ikinci toplantısını Nisan ayında gerçekleştirdi. İlk PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 9,75 düzeyine çekilmişti.Nisan ayında yapılan toplantının ardından ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık repo faizinde 100 baz puan indirime gitti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e çekildi. Merkez Bankası ay boyunca 40 bin 782 habere yansırken, faiz ise 53 bin 548 haberde konuşuldu.

- İstanbul