Nisan ayında fiyatı en çok artan kuru soğan 8,5 TL'den satılıyor - Son Dakika
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Nisan ayında fiyatı en çok artan kuru soğan 8,5 TL'den satılıyor

05.05.2022 13:35
Nisan ayında fiyatı en çok artan kuru soğan 8,5 TL'den satılıyor

Nisan ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 69,30'luk yükselişle kuru soğan oldu.

Nisan ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 69,30'luk yükselişle kuru soğan oldu. Pazar esnafı, artışın sebebinin ürünün az olması ve aracılardan kaynaklandığını söyledi. Kuru soğanın kilosu semt pazarlarında 8,5 TL'den satılıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Türkiye'de Nisan ayında fiyatı en çok artan ürün kuru soğan oldu. Nisan ayında kuru soğanın fiyatı yüzde 69,30 artış gösterdi. Pazar esnafı, ürünün az olduğunu ve aracıların fiyatların yükselmesinde etkili olduklarını söyledi. Kuru soğan semt pazarlarında 8,5 TL'den satılırken, Nisan ayında en çok ucuzlayan salatalık ise 10 TL'den satılıyor.

"FİYATLARIN TEKRAR 4,5 TL'YE DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Piyasada olan soğanların geçen yıl üretildiğini belirten pazarcı Bayram Acar, "Bu sene bu kadar fiyatının artması normal değil. Aracılar bu fiyatları yukarı çekiyor. Bu soğanlar mazot fiyatları 5-6 TL'yken üretilen soğanlar. Geçen dönemlerde 2-3 TL'den halden kilosunu alırken şuanda 5-7 TL arasında alıyoruz. Bizde kilosunu 8-10 lira arasında satıyoruz. Yakıt ve masrafın bu dönemdeki soğanları etkileyeceğini düşünmüyorum. Geçen sene üretilen bir ürünü bu dönemde olan yakıt fiyatları etkilemez. Bundan 3 hafta sonra tekrardan standart fiyatlarına yani 4,5 TL'ye geri düşmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN ŞUANDA SALATALIK ÇIKIYOR"

Salatalık fiyatlarındaki düşüşün bol üretiliyor olmasından kaynaklı olduğunu ifade eden pazarcı esnafı, Türkiye'nin her yerinden şuanda salatalık çıkıyor. Salatalık çok fazla durabilecek bir ürün değil. 1 gün 2 gün içinde tüketilmeli. Çok fazla salatalık üretilince hepsi piyasaya çıkarıldı ve üründe bir fiyat düşüklüğü yaşandı. Şuanda 10 liradan satıyoruz. Gün geçtikçe daha da bollaşırsa fiyatı 5 liraya kadar düşer. Salata geçtiğimiz aylarda 20 liraya kadar çıkmıştı. Ucuzlayınca salatalığa talepte arttı.

(Uğur Çetin - Furkan Serttaş/İHA)

Nisan ayında fiyatı en çok artan kuru soğan 8,5 TL'den satılıyor
Nisan ayında fiyatı en çok artan kuru soğan 8,5 TL'den satılıyor

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Türkiye İstatistik Kurumu, Türk Lirası, Türkiye, Nisan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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