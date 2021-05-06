Nisan ayında havayolu ile seyahat edenlerin sayısı 6 milyonu aştı - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı 2021 yılı Nisan ayı verilerine göre, söz konusu ayda tüm havalimanlarında yolcu sayısının 6 milyonu aştığı ifade edilirken, Ocak ve Nisan ayını kapsayan 4 aylık verilere göre ise yolcu sayısı 24 milyon oldu.

DHMİ Genel Müdürlüğü, 2021 yılının Nisan ayına ait havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Tüm havalimanlarda iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 48 bin 331, dış hatlarda 24 bin 965'e ulaştığı nisan ayında üst geçişler ile birlikte toplam 90 bin 364 uçak trafiği gerçekleşti. Bu ayda, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 3 milyon 724 bin 716, dış hat yolcu trafiği 2 milyon 457 bin 937 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 6 milyon 187 bin 68 yolcuya hizmet verildi. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise nisan ayında iç hatlarda 40 bin 625 ton, dış hatlarda 192 bin 184 ton, toplamda ise 232 bin 809 ton olarak gerçekleştiği açıklandı.

İSTANBUL HAVALİMANI 2 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERDİ

Söz konusu ayda İstanbul Havalimanı'nda iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 644, dış hatlarda 13 bin 395 olmak üzere toplamda 18 bin 39'a ulaştı. Bu havalimanında aynı ayda iç hatlarda 530 bin 286, dış hatlarda 1 milyon 519 bin 79 olmak üzere toplamda 2 milyon 49 bin 365 yolcuya hizmet verildi. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda nisanda 3 bin 205 uçak trafiği yaşandı. Böylece bu iki havalimanında toplam 21 bin 244 uçak trafiği meydana geldi.

DÖRT AYDA 24 MİLYON YOLCUOcak ve Nisan ayını kapsayan 4 aylık verilere göre ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 185 bin 156, dış hatlarda ise 84 bin 201 oldu. Böylelikle üst geçişler ile birlikte toplam 385 bin 40 uçak trafiği gerçekleştiği ifade edildi. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 15.milyon 374 bin 956, dış hat yolcu trafiğinin 8 milyon 474 bin 302 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 23 milyon 864 bin 835 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği iç hatlarda 159 bin 490 ton, dış hatlarda 673 bin 752 ton olmak üzere toplamda 833 bin 242 tona ulaştı. İstanbul Havalimanı'nda dört aylık sürede ise 64 bin 466 uçak ve 7 milyon 591 bin 523 yolcu trafiği gerçekleşirken, Atatürk Havalimanı'nda ise 12 bin 285 uçak trafiği yaşandı.