Nisan ayında internet alışverişinin ilk 10'u belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Nisan ayında internet alışverişinin ilk 10'u belli oldu - Son Dakika Ekonomi

Nisan ayında internet alışverişinin ilk 10'u belli oldu

6 saat önce

Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği, nisan ayında, korona günlerinde internet üzerinden yapılan alışverişteki ilk 10 ürünü açıkladı.

Nisan ayında internet alışverişinin ilk 10'u belli oldu, System.String[]

Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği, nisan ayında, korona günlerinde internet üzerinden yapılan alışverişteki ilk 10 ürünü açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu koronavirüs nedeniyle mart ayından bu yana evde zaman geçiriyor. Dijital dünya üzerinden eğitim ve işler organize ediliyor.

Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği Türkiye'nin korona günlerinde nisan ayı internet üzerinden yapılan alışverişteki ilk 10 ürünü açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği Başkan Yardımcısı Muhammed Çalmuk, şunları kaydetti:

"Korona süreci ile birlikte fiziki temas gerektiren tüm faaliyetler asgari düzeye çekildi. Verilere göre, ocak ayından bu yana internet üzerinden 11,5 milyon ürün satıldı. Nisan ayında en fazla talep edilen ürünler, kutu oyunları, dikkat güçlendirme setleri, yetişkinler için boyama (mandala) kitapları, çay, bulaşık deterjanı, Netflix üyeliği, ateş ölçer, eğitsel oyuncaklar, antibakteriyel sabunlar ve tuvalet kağıdı olmuştur."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 04:24 Kaynak: AA


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