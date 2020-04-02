Nisan ayında kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu yolda çalışma - Son Dakika

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Nisan ayında kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu yolda çalışma
6 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Çobanpınar yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Çobanpınar yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Hakkari genelinde ağır geçen kış şartlarında yaptıkları çalışma ile yöre halkından tam not alan il özel idaresi karla mücadele ekibi, nisan ayında da karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çobanpınar zirvesindeki yolda kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede çalışmalarını sürdüren il özel idaresi karla mücadele ekibi, yer yer zor anlar yaşıyor. Kar tünellerinin açıldığı Çobanpınar zirvesindeki yol açma çalışmaları devam ediyor. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:27 Kaynak: İHA
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