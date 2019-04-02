Son Dakika Haberleri: Nisan Ayında Kar Sürprizi

Nisan Ayında Kar Sürprizi

55 dakika önce

- Yolda yürüyen vatandaşlar Araçların yolda ilerlemesi Güvercinlere yem veren vatandaş Vatandaşlar ile röportaj Buz sarkıtları ve kar manzaralarından detay görüntüler Greyderin kar küremesi - Kars Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

- Yolda yürüyen vatandaşlar
Araçların yolda ilerlemesi
Güvercinlere yem veren vatandaş
Vatandaşlar ile röportaj
Buz sarkıtları ve kar manzaralarından detay görüntüler
Greyderin kar küremesi - Kars
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Gece başlayan ve aralıklarla devam eden yağışın ardından ilçe beyaza büründü. Bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Sabah vatandaşlar ve okul yolundaki öğrenciler, kar yağışı altında yürüdü.

Vatandaşlardan Yunus Alp, havaların bir süredir soğuk ve yağışlı geçtiğini belirterek, "Batıda bahçelerde, ağaçlarda çiçek açtı, herkes tarlasını ekiyor, burada kar yağışı devam ediyor." dedi.

Esnaf Temur Yıldırım da ilçede kış şartlarının ağır geçtiğini ifade ederek, "Nisandayız, halen kar yağıyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:02 Kaynak: AA

Kars, Kar, Güncel
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