Nisan ayında kar sürprizi ile birlikte meradaki hayvanlar tekrar ağıllara getirildi - Son Dakika

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Nisan ayında kar sürprizi ile birlikte meradaki hayvanlar tekrar ağıllara getirildi
11 dakika önce
Nisan ayında kar sürprizi ile birlikte meradaki hayvanlar tekrar ağıllara getirildi Van'ın Muradiye ilçesinde nisan ayının son günlerine rağmen etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Nisan ayında kar sürprizi ile birlikte meradaki hayvanlar tekrar ağıllara getirildi
VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde nisan ayının son günlerine rağmen etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Muradiye ilçesine 15 kilometre mesafedeki bazı mahalleler, nisan ayında kar yağışıyla beyaza büründü. Meralarda otlayan ve donma tehlikesi geçiren küçükbaş hayvanlar ise tekrar ağıllara getirildi. Mahalle sakinlerinden Mahir Beyaztaş, hayvanları artık meralarda otlamaya başladıklarını belirterek, "Nisan ayının son günleri olmasına rağmen havaların bozulmasıyla aniden kar yağdı. Kış ayını tekrar yaşadık. Hayvanlarımız aç kalırken, bizler de mağdur olduk" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 12:43 Kaynak: İHA
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