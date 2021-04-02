Nisan ayında kar sürprizi: Kent beyaza büründü - Son Dakika

Nisan ayında kar sürprizi: Kent beyaza büründü

ARDAHAN - Ardahan'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Ardahan'da aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Nisanda kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken kar yığınlarını temizledi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise trafikte ilerlemekte zaman zaman zor anlar yaşadı.

Baharı görmediklerini söyleyen Sezgin Karaçam, "Bugün 2 Nisan ve kar yağışı halen da devam ediyor. Kuş devam ediyor ve halen daha baharı görmedik" dedi.

Hayvancılıkla uğraşan Afacan Çakal ise, baharın gecikmesi çiftçiyi olumsuz etkiliyor dedi. Çakal, "Ardahan'da yazı beklerken kışa geri döndük. Burada şaşırmamak lazım çünkü Ardahan'da 4 mevsim bir arada yaşanıyor. Hayvanlarımız aç ve yem de bitti. Çiftçi de perişan, esnaf da perişan ve üstelik bir de Covid-19 belası var. Durumlar çok kötü ve Allah herkese fırsat verdin inşallah" şeklinde konuştu.