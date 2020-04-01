Nisan ayında kar yağışı Başkale'yi beyaza bürüdü - Son Dakika

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Nisan ayında kar yağışı Başkale'yi beyaza bürüdü
6 saat önce
Nisan ayında kar yağışı Başkale'yi beyaza bürüdü Van'ın Başkale ilçesinde nisan ayında etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Nisan ayında kar yağışı Başkale'yi beyaza bürüdü
VAN - Van'ın Başkale ilçesinde nisan ayında etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Başkale'de nisan ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bir süredir mevsim normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Çatılarda ve araçların üzerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Nisan ayında kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, esnaf ise iş yerlerinin önünü temizledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:37 Kaynak: İHA
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