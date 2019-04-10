Son Dakika Haberleri: Nisan Ayında Karla Mücadele

Nisan Ayında Karla Mücadele

1 saat önce

Nisan ayında karla mücadeleVAN - Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, nisan ayında dahi Van-Bahçesaray karayolunda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Nisan ayında karla mücadele

VAN - Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, nisan ayında dahi Van- Bahçesaray karayolunda karla mücadele çalışması yürütüyor.
Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, kasım ayından bu yana Van-Bahçesaray karayolunda kar temizleme çalışmasını bütün olumsuzluklara rağmen sürdürüyor. Kar, tipi ve fırtınanın yanı sıra her türlü zorluğa rağmen vatandaşların yolda kalmamaları için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, zaman zaman çığ tehlikesiyle de karşı karşıya kalıyor.
Şehir merkezinde yağmur etkili olurken, Van-Bahçesaray yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde ise kar yağışı trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Ekipler, bölgede yoğun kar yağışı altında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:36 Kaynak: İHA
Van, Bahçesaray, Genel
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