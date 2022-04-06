Nisan ayında karla mücadele ediyorlar - Son Dakika
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Nisan ayında karla mücadele ediyorlar

06.04.2022 09:58
Nisan ayında karla mücadele ediyorlar

Kar ve çığ riski yüzünden yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç karayolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.

Kar ve çığ riski yüzünden yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç karayolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.

Karayolları 183'üncü Şube Şefliği ekipleri, yoğun kar ve çığ riski bulunması, ayrıca trafik yoğunluğu olmaması sebebiyle ulaşıma kapalı tutulan karayolunu ulaşıma açmak için Bağdeşen köyü mevkiine geldi. Greyder ve kepçe desteğindeki ekipler, yolu ulaşıma açmak için karla mücadele çalışmalarına başladı. Metrelerce karda çalışma yapan ekipler, zaman zaman zor anlar yaşadı.

Yolun bir hafta içerisinde ulaşıma açılması planlanıyor.

(Olgun Yıldız/İHA)

Nisan ayında karla mücadele ediyorlar
Nisan ayında karla mücadele ediyorlar
Nisan ayında karla mücadele ediyorlar
Nisan ayında karla mücadele ediyorlar
Nisan ayında karla mücadele ediyorlar
Nisan ayında karla mücadele ediyorlar
Nisan ayında karla mücadele ediyorlar
Nisan ayında karla mücadele ediyorlar
Nisan ayında karla mücadele ediyorlar
Nisan ayında karla mücadele ediyorlar
Nisan ayında karla mücadele ediyorlar
Nisan ayında karla mücadele ediyorlar
Nisan ayında karla mücadele ediyorlar
Nisan ayında karla mücadele ediyorlar
Nisan ayında karla mücadele ediyorlar
Nisan ayında karla mücadele ediyorlar
Nisan ayında karla mücadele ediyorlar
Nisan ayında karla mücadele ediyorlar
Nisan ayında karla mücadele ediyorlar

YORUMLAR
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Nisan ayında kar temizleme çalışmaları devam ediyor Nisan ayında kar temizleme çalışmaları devam ediyor 'Kar kaplanları' 10 metrelik karla mücadele ediyor 'Kar kaplanları' 10 metrelik karla mücadele ediyor

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nisan ayında karla mücadele ediyorlar - Son Dakika


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