Nisan ayında karla mücadele - Son Dakika
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Nisan ayında karla mücadele

12.04.2022 12:59

Nisan ayında karla mücadele Van'ın Bahçesaray ilçesi ile ulaşımı sağlayan ve yaklaşık 4 gün önce etkili olan kar yağışının ardından kapanan yolun açılması amacıyla başlatılan çalışma aralıksız sürüyor.

Nisan ayında karla mücadele

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesi ile ulaşımı sağlayan ve yaklaşık 4 gün önce etkili olan kar yağışının ardından kapanan yolun açılması amacıyla başlatılan çalışma aralıksız sürüyor.

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, kasım ayından bu yana Van-Bahçesaray karayolunda kar temizleme çalışmasını bütün olumsuzluklara rağmen sürdürüyor. Kar yağışı, çığ ve bölgede etkili olan tipinin etkisiyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 ila 8 metreyi bulduğu yolu ulaşıma açmak için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Zor şartlarda devam eden çalışmalarla yolun büyük bölümünü ulaşıma açan ekipler, geri kalan kısmını ise hafta ortasına kadar açmayı hedefliyor. Hava sıcaklığındaki artışla ülkenin birçok yerinde yazdan kalma günler yaşanırken, Van'da kardan kapanan yolların ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Kış mevsiminin çetin geçtiği yerlerden Bahçesaray'da nisan ayına rağmen karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor. Van-Bahçesaray karayolundaki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nin kapalı olan büyük bir bölümü kış mevsimi boyunca biriken kar kütleleri, iş makineleri tarafından temizleniyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünün karla mücadele ekipleri, çığ tehlikesinin yaşandığı yolda, yüksekliği bazı kesimlerde 5 ila 8 metreyi bulan kar kütlelerinin temizlenmesi ve yolun ulaşıma açılması için gayret gösteriyor.

Nisan ayında karla mücadele
Nisan ayında karla mücadele
Nisan ayında karla mücadele

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Nisan, Kasım, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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