Nisan ayında Kartepe'de kar sürprizi - Son Dakika

Nisan ayında Kartepe'de kar sürprizi
01.04.2021 15:34
Nisan ayına girilmesine rağmen Kocaeli'nin zirvesinde yer alan kayak merkezi Kartepe'de aralıklı olarak devam eden kar yağışı sonrasında kar kalınlığı 101 cm'e ulaştı.
Nisan ayına girilmesine rağmen Kocaeli'nin zirvesinde yer alan kayak merkezi Kartepe'de aralıklı olarak devam eden kar yağışı sonrasında kar kalınlığı 101 cm'e ulaştı.
Kocaeli'nin kayak merkezi Kartepe, en uzun karlı sezonlarından birini yaşıyor. Uzun yıllar, kayak sezonunu yağış azlığı sebebiyle erken kapatan Kartepe'de havaların soğumasıyla birlikte kar yağışı da zaman zaman etkili olmaya devam ediyor. Aralıklı olarak devam eden kar yağışı sonrasında Kartepe zirvesinde kar kalınlığı 101 cm'e ulaştı.
Öte yandan kar yağışı sonrasında Kartepe zirvesi ve yollarının açık kalması için ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. - KOCAELİ
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