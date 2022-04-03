Nisan ayında Palandöken'de kayak keyfi - Son Dakika
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Nisan ayında Palandöken'de kayak keyfi

03.04.2022 15:05
Nisan ayında Palandöken'de kayak keyfi

İlkbahar mevsiminde yağan karla kış sezonunun uzadığı Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak keyfi devam ediyor.

İlkbahar mevsiminde yağan karla kış sezonunun uzadığı Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak keyfi devam ediyor.

Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunan merkez, teknik altyapısı, lüks otelleri, uluslararası standartlardaki uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğasıyla öne çıkıyor.

Kar kalınlığının 167 santimetre ölçüldüğü Palandöken Kayak Merkezine gelen kayakseverler, güzel havayı değerlendirerek kızakla kaydı, kayak ve snowboard yaptı.

Hava sıcaklığının 10 derece olduğu merkezde nisan ayının ilk günlerinde de kayak yapmanın keyfini yaşayan kayakseverler, burada gece de kayabiliyor.

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Kayak Merkezi, İlkbahar, Erzurum, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nisan ayında Palandöken'de kayak keyfi - Son Dakika
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