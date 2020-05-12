Nisan ayında siyasette yaşanan gelişmeler - Son Dakika
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Nisan ayında siyasette yaşanan gelişmeler

6 saat önce

Tedbir amaçlı uygulanan sokağa çıkma yasakları ve 23 Nisan kutlamaları ay boyunca en çok konuşulan konular oldu.

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Tedbir amaçlı uygulanan sokağa çıkma yasakları ve 23 Nisan kutlamaları ay boyunca en çok konuşulan konular oldu.


Medya Takip Merkezi'nin (MTM) yaptığı araştırmaya göre Nisan ayında yaşanan olaylar arasında Türkiye, ay boyunca en çok tedbir amaçlı uygulanan sokağa çıkma yasağını konuştu. Süleyman Soylu'nun istifası ve yeni açılan Başakşehir Şehir Hastanesi, ayın en çok ilgi gösterilen konuları arasında yer aldı.


Sokağa çıkma yasağı gündemdeydi


Türkiye aldığı yoğun Koronavirüs önlemleri arasına sokağa çıkma yasağını da ekledi. Önce 65 yaş üzeri daha sonra 20 yaş altına gelen sokağa çıkma yasağından sonra, İçişleri Bakanlığı belirlenen günlerde tüm yaş gruplarına sokağa çıkma yasağı ilan etti. 30 büyükşehir ( Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ve Zonguldak'ı, kapsayan kısıtlama 11 - 12, 18 - 19, 23 - 24 - 25 - 26 Nisan tarihlerinde uygulandı. Öncesi ve sonrasında da birçok polemiğe sebep olan sokağa çıkma yasağı ay boyunca 239 bin 804 habere yansıyarak Nisan ayının en çok konuşulan siyasi konusu oldu.


23 Nisan evlerde coşkuyla kutlandı


Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye, TBMM'nin açılışının 100. yıldönümünü "Evde kal" çağrısına da uyarak coşkuyla kutladı. Kutlamalar kapsamında ilk olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki heyet TBMM'deki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Buradaki törenin ardından heyet Anıtkabir'e geçerek Ata'nın huzuruna çıktı. Anıtkabir ziyaretine TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve çok sayıda siyasi de katıldı. Bu yılki kutlamalar, izolasyon ve sosyal mesafe kuralı gözetilerek evlerden yapılırken, çocuklarıyla günlerini "Hayat Eve Sığar" diyerek evlerinde geçiren aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını evinde kutladı. Sosyal medyada "100YıllıkEgemenlik" etiketi altında Türkiye'nin dört bir yanından onlarca çocuğun bayram hazırlıkları paylaşıldı. Evlerini bayraklar ve resimlerle süsleyen çocukların 23 Nisan'a özel şiirler ve şarkılar söylediği videolar sosyal medyayı süsledi. Gün boyu süren etkinliklerin ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısı ile saat 21.00'de ellerinde bayraklarıyla balkonlara çıkan vatandaşlar bayram coşkusunu hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyleyerek yaşadı. Türkiye'nin dört bir yanında evlerinde kutlanan 23 Nisan ay boyunca 114 bin 902 habere konu oldu.


Korona virüs tedbirleri kapsamında geç saatlerde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından yaşanan kaos tartışmaları da beraberinde getirdi. Geç saatte alınan kararın ardından vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için sokaklara akın etti. 2 saat süren bir kaosun yaşanmasına neden olan kararın uygulanış biçimine ise tepki yağdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir" dedi. Soylu, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada Bakan Soylu'nun istifasına yöneltilen ilgi yoğun oldu. İstifayla ilgili 7 ayrı başlık açıldı ve çok sayıda kullanıcı Soylu'yu istifadan vazgeçirmek için destek mesajı yazdı. Bunlar arasında ünlü isimler de yer aldı. İletişim Başkanlığı ise istifanın kabul edilmediğini açıkladı. Ay boyunca 42 bin 645 habere yansıyan Süleyman Soylu, Nisan ayında en çok konuşulan siyasi isimlerinden oldu.


Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı açıldı


Aylardır gündemde yer edinen şehir hastanelerinden, 789 bin metrekare arsa ve 1 milyon metrekare toplam inşaat alanına kurulacak olan, 2 bin 682 yatak kapasiteli Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans üzerinden katılımıyla açıldı. Türkiye'nin en büyük üçüncü sağlık yatırımı olarak lanse edilen hastane koronavirüs pandemisiyle mücadele için özel olarak izole edilen ve akıllı vantilatörlerle donatılan A ve D blokları ile hizmete girdi. Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi, Nisan ayı boyunca toplam 11 bin 989 haberde yer aldı. - İSTANBUL

Şehir Hastanesi, 23 Nisan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 11:59 Kaynak: İHA


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