Son Dakika Haberleri: Nisan Ayında Vatandaşların Kar Mesaisi

Nisan Ayında Vatandaşların Kar Mesaisi

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nisan ayında yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Nisan Ayında Vatandaşların Kar Mesaisi, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nisan ayında yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede günlerdir yoğun bir şekilde yağan karla karışık yağmurlar, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle bazı mahalleler su baskınına maruz kalırken, vatandaşlar ise evlerin damında biriken kar kütlelerini temizlemeye başladı. Yaklaşık bir metreye ulaşan kar kütlelerini temizlemenin zor olduğunu, bu nedenle akrabalarından yardım istediğini ifade eden Fırat Cengiz isimli vatandaş, "Yaklaşık bir haftadır yoğun kar yağışı ve yağmur nedeniyle hem evin damında hem de kapılarımızın önünde kar ve su birikintisi oluştu. Ben de bana yardım etmesi için kuzenlerimi çağırdım. Bu şekilde evin çevresini ve damını kar kütlelerinden temizlemeye çalışıyorum" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:54 Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asma Köprüden Geçerken Dengesini Kaybeden Çiftçi, Düştüğü Derede Can Verdi Ankara İl Seçim Kurulu'ndan AK Parti'nin Ankara Talebine Ret İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü İstanbul'daki Geçersiz Oy Sayımında Son durum: 39 İlçede Kime Kaç Oy Yazıldı?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 18:42:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nisan Ayında Vatandaşların Kar Mesaisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]