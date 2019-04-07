Nisan Ayında Vatandaşların Kar Mesaisi

Nisan ayında vatandaşların kar mesaisiHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nisan ayında yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Nisan ayında vatandaşların kar mesaisi



HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nisan ayında yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede günlerdir yoğun bir şekilde yağan karla karışık yağmurlar, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle bazı mahalleler su baskınına maruz kalırken, vatandaşlar ise evlerin damında biriken kar kütlelerini temizlemeye başladı. Yaklaşık bir metreye ulaşan kar kütlelerini temizlemenin zor olduğunu, bu nedenle akrabalarından yardım istediğini ifade eden Fırat Cengiz isimli vatandaş, "Yaklaşık bir haftadır yoğun kar yağışı ve yağmur nedeniyle hem evin damında hem de kapılarımızın önünde kar ve su birikintisi oluştu. Ben de bana yardım etmesi için kuzenlerimi çağırdım. Bu şekilde evin çevresini ve damını kar kütlelerinden temizlemeye çalışıyorum" dedi.

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