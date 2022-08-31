Avukatı Gülşen'in Ev Hapsine İtiraz Etti - Son Dakika
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Avukatı Gülşen'in Ev Hapsine İtiraz Etti

31.08.2022 15:46
Avukatı Gülşen'in Ev Hapsine İtiraz Etti

Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik söylediği sözler gerekçe gösterilerek 25 Ağustos 2022 tarihinde tutuklanan ve yapılan itiraz sonucunda dört gün sonra tahliye edilen sanatçı Gülşen Çolakoğlu’nun avukatı Emek Emre, şarkıcı hakkında verilen ‘ev hapsi’ kararına itiraz etti.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik söylediği sözler gerekçe gösterilerek 25 Ağustos 2022 tarihinde tutuklanan ve yapılan itiraz sonucunda dört gün sonra tahliye edilen sanatçı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, şarkıcı hakkında verilen 'ev hapsi' kararına itiraz etti.

Gülşen Çolakoğlu'nun nisan ayında İstanbul'da verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik söylediği sözlere ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmış ve şarkıcı hakkında gözaltı kararı vermişti. 25 Ağustos'ta gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Gülşen Çolakoğlu, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra tutuklanmıştı.

EV HAPSİ KARARI VERİLEREK TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Gülşen'in avukatı Emek Emre ise 26 Ağustos'ta müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme, 29 Ağustos'ta Gülşen'in ev hapsi şeklinde adli kontrol ile tahliyesine karar vermişti.

"TUTUKLAMA HUKUKA UYGUN DEĞİL"

Gülşen hakkında tahliye kararı verdiği gün basın açıklaması yapan avukat Emre, şunları söylemişti:

"Tutuklamanın yapılabilmesi için öncelikle şahsa isnat edilen suçla alakalı kuvvetli suç şüphesi, yani bu suça ilişkin kuvvetli bir delil olması gerekiyor. 'Gülşen'in ifade ettiği sözler delil değil midir' diye soranlar mutlaka olacaktır. Tabii ki delil. Fakat oradaki sözler müvekkilin, isnat edilen suçun oluşması için yeterli değil. Çünkü kamu güvenliğinde acil bir tehlike oluşturmuyor. O itibarla biz hep dedik ki 'Tutuklama da hukuka uygun değil'.

KAÇMA ŞÜPHESİ OLMADIĞI BELİRTİLMİŞ İKEN EV HAPSİ UYGULANMASI HUKUKLA BAĞDAŞMAMAKTADIR: Tutukluluk hali sonlandı fakat bir 'ev hapsi' adli kontrol tedbiri uygulandı. Ev hapsi, esasen yine kişi hürriyetini bağlayıcı bir tedbirdir. Yani tutukluluk kadar ağır olmasa da yine kişinin seyahat özgürlüğünü kısıtlayan bir tedbirdir. Zaten itirazın gerekçelendirilmesinde, tutuklamanın kaldırılmasına yönelik mahkeme kararının değerlendirilmesinde müvekkil Gülşen'in kaçma şüphesi olmadığı ve delil karartma durumunun da mümkün olamayacağı belirtilmiş iken buna rağmen bir ev hapsi uygulanması da bizim açımızdan hukukla çok bağdaşmamaktadır."

EV HAPSİNE İTİRAZ EDİLDİ

Avukat Emek Emre, yaptığı açıklamalar doğrultusunda, bugün İstanbul Adliyesi'ne giderek müvekkili hakkındaki ev hapsi kararına itiraz etti.

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GÜLŞEN CEZAEVİNDEN ÇIKTI GÜLŞEN CEZAEVİNDEN ÇIKTI ŞARKICI GÜLŞEN CEZAEVİNDEN ÇIKTI ŞARKICI GÜLŞEN CEZAEVİNDEN ÇIKTI
Kaynak: ANKA

İstanbul Adliyesi, Gülşen Çolakoğlu, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avukatı Gülşen'in Ev Hapsine İtiraz Etti - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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