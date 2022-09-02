Gülşen Çolakoğlu Hakkında 3 Yıla Kadar Hapis İstemiyle İddianame Hazırlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gülşen Çolakoğlu Hakkında 3 Yıla Kadar Hapis İstemiyle İddianame Hazırlandı

02.09.2022 12:35

Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ve 4 gün tutuklu kaldıktan sonra avukatının itirazı üzerine ‘ev hapsi’ şeklinde adli kontrol ile tahliye edilen sanatçı Gülşen Çolakoğlu hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ve 4 gün tutuklu kaldıktan sonra avukatının itirazı üzerine 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol ile tahliye edilen sanatçı Gülşen Çolakoğlu hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan 2022 tarihinde verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik söylediği sözlere ilişkin bir videonun geçen günlerde dolaşıma sokulması üzerine tutuklanan ve 4 gün cezaevinde kalan sanatçı Gülşen Çolakoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen iddianamede, 702 kişi ve kurum müşteki olarak yer aldı. İddianamede, söz konusu görüntülerin 30 Ağustos 2022 tarihine ait olduğu bilgisine yer verildi. Görüntülerin bazı haber siteleri ve sosyal medya hesapları tarafından paylaşıldığının belirtildiği iddianamede, bazı sosyal medya kullanıcılarının olumsuz yorumlar yaptığı, böylece toplumda infial yarattığı kaydedildi.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede, Gülşen Çolakoğlu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame, asliye ceza mahkemesine gönderildi. Gülşen, iddianamenin kabul edilmesi halinde gelecek günlerde hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU

Sanatçı Gülşen Çolakoğlu'nun 30 Nisan 2022 tarihinde verdiği bir konserde imam hatiplilerle yönelik söylediği sözlere ilişkin görüntü, yaklaşık 4 ay sonra bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmış ve bazı kemimler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise konuya ilişkin resen soruşturma başlatmış, Gülşen Çolakoğlu hakkında gözaltı kararı vermişti.

Gülşen, 25 Ağustos 2022 tarihinde gözaltına alınmış ve aynı gün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gülşen'in avukatı Emek Emre, müvekkili Gülşen'in tutuklanması kararına itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme, 4 gün cezaevinde kalan Gülşen'in, 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti. Avukat Emre, ev hapsi kararının kaldırılması için de itiraz dilekçesi sunmuştu, ancak sulh ceza mahkemesi bu itirazı reddetmişti.

YORUMLAR
500
Gülşen Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi Gülşen Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi GÜLŞEN'E İDDİANAME HAZIRLANDI: 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR-1 GÜLŞEN'E İDDİANAME HAZIRLANDI: 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR-1
Kaynak: ANKA

Gülşen Çolakoğlu, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülşen Çolakoğlu Hakkında 3 Yıla Kadar Hapis İstemiyle İddianame Hazırlandı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:53 Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu! Korkutan virüs için 'Türkiye'de de her an görülebilir' uyarısı yapıldı
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
17:30 Teknik direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yeni sözleşme imzaladı
17:23 Kurşunların hedefi olan TFF'nin Riva binasının yakınlarındaki tarlada beze sarılı iki silah bulundu
17:17 Şarkıcı Deniz Seki photoshop'u abarttı! Gerçek halini belediyenin paylaşımı ortaya çıkarttı
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:26 Eşini 21 defa bıçaklayıp, başörtüsüyle boğmuştu! Cani kocaya müebbet hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 18:28:40. #1.12#
SON DAKİKA: Gülşen Çolakoğlu Hakkında 3 Yıla Kadar Hapis İstemiyle İddianame Hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement