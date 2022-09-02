Gülşen Çolakoğlu Hakkında 3 Yıla Kadar Hapis İstemiyle İddianame Hazırlandı

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ve 4 gün tutuklu kaldıktan sonra avukatının itirazı üzerine 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol ile tahliye edilen sanatçı Gülşen Çolakoğlu hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan 2022 tarihinde verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik söylediği sözlere ilişkin bir videonun geçen günlerde dolaşıma sokulması üzerine tutuklanan ve 4 gün cezaevinde kalan sanatçı Gülşen Çolakoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen iddianamede, 702 kişi ve kurum müşteki olarak yer aldı. İddianamede, söz konusu görüntülerin 30 Ağustos 2022 tarihine ait olduğu bilgisine yer verildi. Görüntülerin bazı haber siteleri ve sosyal medya hesapları tarafından paylaşıldığının belirtildiği iddianamede, bazı sosyal medya kullanıcılarının olumsuz yorumlar yaptığı, böylece toplumda infial yarattığı kaydedildi.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede, Gülşen Çolakoğlu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame, asliye ceza mahkemesine gönderildi. Gülşen, iddianamenin kabul edilmesi halinde gelecek günlerde hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU

Sanatçı Gülşen Çolakoğlu'nun 30 Nisan 2022 tarihinde verdiği bir konserde imam hatiplilerle yönelik söylediği sözlere ilişkin görüntü, yaklaşık 4 ay sonra bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmış ve bazı kemimler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise konuya ilişkin resen soruşturma başlatmış, Gülşen Çolakoğlu hakkında gözaltı kararı vermişti.

Gülşen, 25 Ağustos 2022 tarihinde gözaltına alınmış ve aynı gün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gülşen'in avukatı Emek Emre, müvekkili Gülşen'in tutuklanması kararına itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme, 4 gün cezaevinde kalan Gülşen'in, 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti. Avukat Emre, ev hapsi kararının kaldırılması için de itiraz dilekçesi sunmuştu, ancak sulh ceza mahkemesi bu itirazı reddetmişti.