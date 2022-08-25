Şarkıcı Gülşen Tutuklandı

Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma açılan şarkıcı Gülşen, savcılık tarafından sevk edildiği mahkeme kararıyla tutuklandı.

Şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun, geçen nisan ayında İstanbul'da verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözlerine ilişkin görüntüleri, dün sosyal medyada paylaşılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Gülşen, bugün polis tarafından evinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen sanatçı, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Gülşen, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği de "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi.

Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na götürüldü.