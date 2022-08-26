Gülşen Çolakoğlu'nun Avukatı Emek Emre, Tutuklamaya İtiraz Etti - Son Dakika
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Gülşen Çolakoğlu'nun Avukatı Emek Emre, Tutuklamaya İtiraz Etti

26.08.2022 21:05
Gülşen Çolakoğlu'nun Avukatı Emek Emre, Tutuklamaya İtiraz Etti

Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek dün tutuklanan sanatçı Gülşen Çolakoğlu’nun avukatı, tutukluluk kararına bir üst mahkemede itiraz etti.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek dün tutuklanan sanatçı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı, tutukluluk kararına bir üst mahkemede itiraz etti.

Sanatçı Gülşen Çolakoğlu'nun nisan ayında İstanbul'da verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözlerine ilişkin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmış ve Çolakoğlu hakkında gözaltı kararı vermişti.

Dün gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Gülşen Çolakoğlu, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

"SÖZLERİMİN ÜLKEMİZDEKİ KUTUPLAŞTIRMAYI HEDEFLEYEN KÖTÜ NİYETLİ KİMSELERE MALZEME VERMİŞ OLMASINDAN DOLAYI ÜZGÜNÜM" AÇIKLAMASINI YAPMIŞTI

Gülşen Çolakoğlu, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yapmıştı:

"Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri, toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür dilerim. Daha başka bir dil bulmalıydım, bulacağım."

GÖRÜNTÜLERİN SOSYAL MEDYADA "OLUMSUZ YORUMLARLA" PAYLAŞILMASI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLDU

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Çolakoğlu, burada; "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olunan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" savunmasını yapmıştı.

Hakimlik, Çolakoğlu'nun; "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlaması ile tutuklanmasına karar verdi. Kararın gerekçesinde, "İmam hatiplilere yönelik sözlerine ilişkin görüntünün birçok hesap ve grup tarafından olumsuz yorumlarla birçok defa paylaşıldığı" değerlendirmesi yapıldı.

TUTUKLULUK KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

Gülşen'in avukatı Emek Emre, bugün İstanbul Adliyesi'nde; İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin dün verdiği tutuklama kararına itiraz etti. Avukat Emre, itiraz dilekçesini İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sundu.

"GÜLŞEN HANIM GAYET İYİ, GAYET GÜÇLÜ"

Avukat Emre, itiraz dilekçesine dair basın mensuplarıyla bilgi paylaşmazken, bugün Gülşen'i Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret eden diğer avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran, basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, "Gülşen Hanım gayet iyi. İlgilenen herkese teşekkürlerini iletiyor. Gayet iyi, gayet güçlü. Zaten kendi açıklama metninde ifade etti. 'Birilerini kırdıysam, incinen herkesten özür dilerim' dedi. Ben hukukçuyum, hukuki olarak da bu neticenin olmaması gerektiği kanaatindeyiz. Gereken teknik takipler yapılıyor. İlgilenen herkese de sevgilerini iletti" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gülşen Çolakoğlu'nun Avukatı Emek Emre, Tutuklamaya İtiraz Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülşen Çolakoğlu'nun Avukatı Emek Emre, Tutuklamaya İtiraz Etti - Son Dakika
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