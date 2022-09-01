Gülşen'in Ev Hapsine Yapılan İtiraz Reddedildi - Son Dakika
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Gülşen'in Ev Hapsine Yapılan İtiraz Reddedildi

01.09.2022 17:32
Gülşen'in Ev Hapsine Yapılan İtiraz Reddedildi

Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan ve dört gün sonra ev hapsi şeklinde adli kontrolle tahliye edilen sanatçı Gülşen Çolakoğlu’nun avukatı Emek Emre’nin, ev hapsine yaptığı itiraz reddedildi.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan ve dört gün sonra ev hapsi şeklinde adli kontrolle tahliye edilen sanatçı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre'nin, ev hapsine yaptığı itiraz reddedildi.

Sanatçı Gülşen Çolakoğlu'nun nisan ayında İstanbul'da verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik söylediği sözler ağustos ayı sonunda gündeme geldi. Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmış ve şarkıcı hakkında gözaltı kararı vermişti. Gülşen, 25 Ağustos'ta gözaltına alınan ve savcılık ifadesi sonrasında tutuklanmıştı. Gülşen'in avukatı Emek Emre'nin tutuklamaya karşı ertesi gün yaptığı itirazı değerlendiren üst mahkeme, 29 Ağustos'ta Gülşen'in ev hapsi şeklinde adli kontrol ile tahliyesine karar vermişti.

Avukat Emre, Gülşen'in ev hapsi şeklindeki adli kontrolünün kaldırılması için de itiraz dilekçesi verdi ancak sulh ceza mahkemesi bu istemi reddetti.

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Kaynak: ANKA

Gülşen Çolakoğlu, İstanbul, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülşen'in Ev Hapsine Yapılan İtiraz Reddedildi - Son Dakika

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